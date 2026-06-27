DOS FUERTES SEÍSMOS
El Equipo de Emergencia de la Comunidad de Madrid logra rescatar a una mujer mayor y sus dos nietos en Venezuela
El equipo de emergencias madrileño ha logrado rescatar a una mujer mayor y sus dos nietos, que se encontraban atrapados tras los terremotos
Andrea San Martín
El equipo de emergencias de la Comunidad de Madrid ha conseguido salvar a una mujer de edad avanzada y a sus dos nietos, según ha informado este sábado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El contingente del ERICAM continúa desplegado en La Guaira, donde bomberos y especialistas trabajan en la búsqueda y localización de víctimas atrapadas bajo los escombros. En estas tareas están desempeñando un papel fundamental los cuatro perros de la Unidad Canina que forman parte de la expedición.
El mensaje de Ayuso
Tras conocerse el rescate, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado su reconocimiento al operativo a través de las redes sociales.
"Entre tanto dolor, hay esperanza. Gracias al #ERICAM, del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Estamos con #Venezuela", ha escrito la presidenta en su cuenta de X.
Un equipo especializado en catástrofes
El ERICAM está integrado por bomberos y personal sanitario especializados en intervenciones internacionales ante grandes catástrofes. El dispositivo desplazado a Venezuela participa desde hace días en las labores de búsqueda y rescate de supervivientes tras los terremotos que han devastado varias zonas del norte del país.
Fuente: El Periódico de España
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