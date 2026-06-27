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Caso resuelto

Detenida una mujer en Sant Salvador de Guardiola por la muerte violenta de su pareja en febrero en Manresa

La división de investigación criminal de los Mossos ha dado con la sospechosa tras cuatro meses de pesquisas sobre el crimen, cuyas causas no pudieron determinarse en un primer momento

Una imagen de archivo de un coche de Mossos

Una imagen de archivo de un coche de Mossos / ACN

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a una mujer en Sant Salvador de Guardiola (Bages) presuntamente relacionada con la muerte violenta de su pareja el pasado febrero en Manresa. La arrestada tiene 41 años mientras que la víctima tenía 46.

Los agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos se activaron tras la muerte del hombre en febrero, en un caso en el que inicialmente no se pudo establecer las causas de la muerte. Fueron los resultados de la autopsia y la investigación realizada estos últimos cuatro meses los que han permitido relacionar a la mujer con el caso.

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Su arresto se realizó el 25 de junio en Sant Salvador de Guardiola, a 10 kilómetros de Manresa, donde residía ahora la mujer.

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