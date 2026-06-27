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Alerta alimentaria

Ampliada la alerta para alérgicos de leche sin etiquetar en crema de cacao Sol Natural

El producto afectado es Bio crema de cacao con avellana, de 200 gramos en envase de vidrio, ha señalado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan)

El producto afectado es Bio crema de cacao con avellana

El producto afectado es Bio crema de cacao con avellana / EP

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EFE

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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ampliado la alerta que advierte de la presencia de leche no incluida en el etiquetado de dos nuevos lotes de crema de cacao con avellana ecológica de la marca Sol Natural.

El producto afectado es Bio crema de cacao con avellana, de 200 gramos en envase de vidrio, ha señalado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente de ese departamento.

Los lotes y fechas de consumo preferente son 1555 y 04/12/2026 y L1855 y 04/01/2027.

El pasado 17 de junio la agencia ya alertó de la presencia de leche en un lote de crema de cacao con avellana ecológica de la misma marca.

Catalunya ha informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), que se está procediendo a retirar nuevos lotes de este producto.

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Como medida de precaución, la Aesan ha recomendado a las personas con alergia o intolerancia a los componentes de la leche que tengan este producto en sus hogares que "se abstengan de consumirlo", mientras no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

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