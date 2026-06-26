Sara Figueras, sobre los dos terremotos de Venezuela: Es probable que mucha gente saliese a la calle después del primer seísmo cuando ha llegado el segundo, todavía más fuerte, y eso ha agravado la situación"

La doctora en Ciencias Físicas y jefa del Área de Geofísica del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC), la solsonense Sara Figueras, ha recordado que actualmente no existen herramientas que permitan predecir con precisión cuándo se producirá un terremoto, por lo que las administraciones deben centrar sus esfuerzos en la prevención y la reducción de los posibles daños.

Con las noticias que siguen llegando desde Venezuela sobre los dos terremotos, Figueras ha explicado que "ya nos gustaría poder hacer como con la predicción meteorológica y decir que la semana que viene habrá un terremoto en un lugar determinado, pero eso no se puede hacer. No existen medios para realizar una predicción sísmica". Ante esta limitación, la responsable del ICGC defiende que "todo lo que se hace es previsión del riesgo, es decir, evaluar los daños que pueden provocar los terremotos y trabajar para prevenir sus consecuencias".

Según Figueras, ganadora del Premio de Ciencia y Tecnología de los Premios Regió7 el año pasado, esta prevención se basa en diferentes herramientas, entre las que destaca la red de vigilancia sísmica de Catalunya, que funciona las 24 horas del día. "Tenemos desplegada una red que monitoriza en tiempo real la actividad sísmica del país y un sistema de alerta que genera comunicados casi automáticamente cuando se registra un seísmo".

La responsable del ICGC también ha destacado la importancia de las normas de construcción: "Desde los años setenta existe una normativa de construcción sismorresistente de obligado cumplimiento. Cualquier proyecto debe demostrar que incorpora las medidas necesarias para resistir los efectos de un terremoto", ha subrayado.

Sobre los terremotos de Venezuela, la experta solsonense ha explicado en qué consiste un doblete sísmico. "Primero se registró un terremoto de magnitud 7,2 y, solo 39 segundos después, otro de magnitud 7,5 prácticamente en el mismo lugar. Cuando dos seísmos de esta magnitud se producen en un intervalo de tiempo tan corto y en una misma zona, hablamos de un doblete sísmico".

Según la responsable del ICGC, esta circunstancia contribuyó a incrementar los daños materiales y personales. "Es probable que mucha gente hubiera empezado a moverse o a salir a la calle después del primer seísmo cuando llegó el segundo, todavía más fuerte, y eso agravó la situación".

Pese a la magnitud de los movimientos registrados, Figueras considera poco probable que la zona experimente otro terremoto de características similares a corto plazo. "Las réplicas son inevitables porque la falla continúa reajustándose después de romperse, pero que se produzca otro terremoto de esa magnitud es mucho menos probable".

Catalunya, zona sísmica moderada

La responsable del ICGC también ha aprovechado para recordar que Catalunya es un territorio con una actividad sísmica moderada, especialmente en las zonas del Pirineo, el Ripollès y las comarcas de Girona. En este sentido, ha avanzado que en 2027 se conmemorará el sexto centenario de la gran crisis sísmica que afectó a las tierras de Girona entre 1427 y 1428.

"Durante aquel periodo se produjeron cuatro grandes terremotos con magnitudes estimadas entre 5,5 y 6,5, y el más importante causó más de un millar de muertos en Catalunya", ha recordado. Aquellos episodios siguen siendo hoy una referencia para los estudios de riesgo sísmico que se desarrollan en el país.

Noticias relacionadas

Por ello, Figueras insiste en que la mejor estrategia sigue siendo reforzar la preparación ante posibles emergencias. "Hay que invertir en prevención. Es la única herramienta real de la que disponemos para aumentar la seguridad de la población y minimizar los efectos de un futuro terremoto".

Fuente: Regió7