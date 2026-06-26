Radiografía de los 54 municipios catalanes sin plan de incendio: varios se concentran en áreas de riesgo de Lleida

Catalunya ha mejorado su grado de preparación municipal ante los incendios forestales en el último año, tal y como se propuso la Generalitat. Pero todavía mantiene 54 agujeros negros en el mapa de la prevención. Se trata de ayuntamientos que, pese a estar obligados a disponer de un plan de actuación por riesgo de fuego, no lo han llegado a redactar nunca, según datos de Protección Civil.

La cifra ha bajado respecto a balances anteriores y cada vez hay más municipios con una planificación elaborada (y homologada), ya que algunos la tienen pendiente de revisión. No obstante, los casos de estas 54 localidades siguen siendo los más flagrantes, al no disponer de una hoja de ruta para responder en los primeros momentos de una emergencia forestal.

MUNICIPIOS DE CATALUNYA QUE NO TIENEN PLAN INFOCAT AUNQUE ESTÁN OBLIGADOS A TENERLO

Según los datos actualizados, Catalunya cuenta actualmente con 385 municipios con el plan homologado y en vigor por riesgo de incendio forestal. Otros 348 lo han elaborado y lo tienen pendiente de revisión. Los planes pendientes de revisión también representan una asignatura por resolver, pero se trata de una situación menos preocupante.

Agricultores ayudan a suministrar agua a una granja de cerdos afectada por el incendio que arrasó la comarca de la Segarra en 2025. / ZOWY VOETEN

Esta segunda categoría es importante, detallan desde el Departament d'Interior i Seguretat, porque estos planes que aún no cuentan con el aval de Protección Civil también se pueden activar en caso de emergencia, aunque todavía deban ser revisados. Fuentes del Govern, de hecho, consideran que sí tienen plan, pese a no estar homologado. En total, teniendo en cuenta esta variable, 771 localidades disponen de algún tipo de plan.

Entre los municipios sin plan están Lleida, Les Borges Blanques, Mollet del Vallès y Llinars del Vallès

El problema se concentra, pues, en los 54 municipios obligados que no han hecho nunca el plan. Son los únicos que carecen de esta herramienta a pesar de que se encuentran en zonas donde el riesgo de incendio es elevado y exige una respuesta municipal organizada.

MUNICIPIOS DE CATALUNYA QUE NO TIENEN PLAN INFOCAT AUNQUE ESTÁN OBLIGADOS A TENERLO (Mapa coroplético)

Varios de los municipios que continúan sin plan se sitúan en las comarcas de Lleida, un territorio muy vulnerable durante la campaña de la siega, que se lleva a cabo durante estas semanas, y en episodios de calor intenso. De hecho, en los últimos días se han repetido los incendios originados en campos de cereales. El último que se ha declarado ha tenido lugar en Aragón, pero muy cerca de Lleida, concretamente en Taramite de Litera, en la Franja.

Las zonas agrícolas y cerealistas presentan un riesgo añadido en plena temporada de cosecha: la actividad de la maquinaria, las chispas, las altas temperaturas y la sequedad de la vegetación pueden favorecer igniciones accidentales. Este escenario ha vuelto a situar el foco en la necesidad de que los ayuntamientos tengan claros los primeros pasos que deben seguir cuando se declara un fuego.

Tener un plan permite agilizar avisos a la población, tener claros los espacios a proteger y los recursos municipales a movilizar

Entre los municipios que no han realizado el plan, se encuentran Lleida y Les Borges Blanques, pero también otras ciudades importantes como Mollet del Vallès y Llinars del Vallès. Fuentes municipales de estas localidades consultadas por EL PERIÓDICO aseguran que trabajan en la elaboración del documento requerido.

En manos de los cuerpos de emergencia

La ausencia de plan no significa que un municipio quede solo ante una emergencia, ya que la dirección operativa corresponde a los cuerpos de emergencias, exponen fuentes de Protección Civil. De todas formas, no tener un plan sí implica que el ayuntamiento no dispone de una pauta propia sobre cómo reaccionar durante los primeros momentos de la emergencia.

Un bombero, ante uno de estos campos abandonados. / El Periódico

Aspectos como "los avisos a la población", "el análisis de los espacios vulnerables a proteger", "el recuento de recursos municipales se pueden movilizar" y "el reparto de funciones y la coordinación de la respuesta local inicial" quedan fuera de una planificación previa.

En resumen, los planes de actuación municipal, que también existen para inundaciones, son una herramienta básica del sistema de protección civil. En el caso de los incendios, para poner un ejemplo concreto, la preparación previa permite identificar masías o urbanizaciones aisladas y prever "cómo poner en marcha un confinamiento".

Confinar o evacuar

La estrategia actual de los equipos de emergencia prioriza, siempre que sea posible, los confinamientos frente a las evacuaciones, que solo se plantean cuando son imprescindibles y seguras. Para que un confinamiento funcione, el municipio debe saber cómo comunicarlo, qué zonas pueden quedar expuestas, qué equipamientos pueden servir de referencia y cómo actuar con la población más vulnerable.

La mejora de los datos muestra que más ayuntamientos han hecho los deberes, pero el Govern todavía tiene pendiente lograr que los municipios que no han redactado nunca el plan lo hagan. El Ejecutivo catalán asegura que ha ofrecido apoyo técnico a los pueblos pequeños, que a menudo tienen menos recursos para elaborar y tramitar estos documentos.

La planificación municipal, sin embargo, es solo una parte de la respuesta. El cambio de paradigma que ha activado la Generalitat pasa también por actuar sobre el territorio para reducir la capacidad de propagación de los grandes incendios.

Efectivos de bomberos en el incendio de Paüls. / JORDI OTIX

El Plan General de Política Forestal prevé transformar la gestión de zonas estratégicas, reducir masa forestal en puntos clave y crear "ejes de confinamiento" que permitan contener mejor el avance del fuego para evitar megaincendios. A esta línea, se suma el acuerdo entre tres conselleries para crear espacios abiertos, disminuir la continuidad del bosque, favorecer la biodiversidad y generar áreas más seguras para el trabajo de los bomberos.

Espacios naturales

La falta de planificación no afecta solo al ámbito municipal. Los espacios naturales gestionados por la Generalitat también arrastran trabajo pendiente en materia de prevención. Según los últimos datos disponibles que avanzó este diario semanas atrás, solo 3 de los 14 espacios naturales que dependen del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica tienen planes de prevención de incendios en vigor.

Es decir, cerca del 80% no dispone actualmente de este instrumento actualizado y operativo. Entre los espacios con la planificación más avanzada figuran el parque natural del Montsant, el del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, y el paraje natural de Poblet. El parque natural del Cap de Creus dispone de un plan de prevención aprobado en 2019, pero la versión revisada sigue en trámite y pendiente de aprobación ambiental. Además, también quedan por preparar los planes de prevención de incendio de algunos macizos de riesgo, como el de Els Ports.