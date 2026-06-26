INCENDIO FORESTAL
"Tenemos el fuego rodeado con línea de agua y enseguida lo daremos por controlado", asegura el jefe de Bombers en el incendio de Tiana
Confinadas 17 masías de Tiana, un albergue y una urbanización
No se han registrado daños personales ni viviendas afectadas
La rápida intervención de los bomberos ha evitado una catástrofe en Tiana. El jefe de intervención de Bombers de la Generalitat, Pep Colàs, ha explicado a las 2 de la tarde que las tareas de extinción habían conseguido rodear el fuego y evitado que siga extendiéndose.
"Aún no lo podemos dar por controlado, pero es cuestión de minutos. Tenemos el perímetro del incendio rodeado con línea de agua", explicó desde el polideportivo de Tiana, la zona que el Ayuntamiento habilitó para la prensa.
"Hemos detectado tres grandes columnas de humo en torno a las 10:45 de la mañana. La rápida intervención ha conseguido que no se extienda. No se han registrado daños personales ni viviendas afectadas. Ahora mismo hay más de 90 agentes trabajando en las tareas de extinción", declaró Colàs.
Confinamiento levantado
La zona que sigue preocupando, no obstante, "es la más próxima al Vallès. Las zonas limítrofes al fuego de Montornès del Vallès, Martorelles y Sant Fost de Campsentelles. El resto del territorio de los municipios afectados, la zona de Tiana hasta el mar, queda desconfinada", señaló.
A las 2 de la tarde, las dos áreas que seguían corriendo peligro de afectación eran una urbanización llamada Colonia Bosc y el albergue La Conreria, que permanecían confinadas. Desde Protección Civil confirmaron el levantamiento del confinamiento en el resto de zonas y recomendaron no circular ni permanecer en el exterior.
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