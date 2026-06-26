Óscar Molina, sociólogo: "Para reducir la temporalidad laboral se precisan cambios estructurales"

La reforma laboral que entró en vigor en el 2022 ha permitido reducir la temporalidad de los trabajadores jóvenes al 33,5%, cerca de la media europea, según el estudio '¿Las reformas laborales han reducido la temporalidad de los trabajadores jóvenes?', impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa y del que Óscar Molina, del Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball, es coautor. Tras esta primera fase, el investigador considera que se necesitarían medidas que abordaran aspectos estructurales para seguir reduciendo el porcentaje de inestabilidad laboral, que afecta sobre todo a personas vulnerables.

-Tras una bajada inicial de la temporalidad, el descenso se ha estancado. ¿Los efectos de la reforma han llegado a su límite?

-No sé si hemos llegado al límite, pero tras un impacto inicial muy fuerte es normal que el ritmo de descenso sea ahora más lento. Seguramente seguirá bajando, porque todavía hay margen, aunque poco a poco. No creo que España pueda situarse por debajo de la media de la Unión Europea por una cuestión estructural de su tejido productivo.

-¿Qué aspectos estructurales deberían abordarse?

La ley ha impuesto limitaciones, pero todavía hay figuras que pueden utilizarse como contratos temporales, como las sustituciones o el fijo discontinuo, que se emplean sobre todo con población joven. Ya existen incentivos para que las empresas obtengan beneficios fiscales si transforman el primer contrato temporal en indefinido, pero no están acabando de funcionar, en parte porque sigue funcionando la lógica de usar los contratos temporales como una prueba al trabajador.

-¿La precariedad, que afecta sobre todo a los jóvenes, influye?

Sí, existe mucha rotación. Y esto se debe tanto a las condiciones laborales como a un cambio de mentalidad. Antes, una persona se identificaba con una ocupación, un sector e incluso con una empresa, pero eso ya no existe. A la vez, el período de búsqueda de los jóvenes, de encontrar aquel trabajo que realmente les gusta, se ha alargado. Así que también hay una parte de esa temporalidad que es buscada, sobre todo por los universitarios.

-¿La temporalidad es también una cuestión de clase?

Teóricamente sí, porque el componente educativo es fundamental. Y las personas procedentes de familias con menos recursos suelen necesitar ingresos con urgencia, así que si les ofrecen un empleo temporal, lo aceptan. Ahora bien, en los últimos años también hemos detectado un aumento de la temporalidad entre prácticamente cualquier grupo de jóvenes, también con niveles educativos altos.

-¿Una economía centrada en el sector servicios y turístico contribuye a la falta de estabilidad?

Una parte de la temporalidad está vinculada a la estructura productiva, sobre todo a un sector servicios de bajo valor añadido. Sin olvidar que, durante muchos años, el principal generador de temporalidad ha sido el sector público. La sanidad o la educación han acumulado mucha inestabilidad debido a los recortes y las políticas de austeridad.

-¿Cómo seguir reduciendo entonces esa tasa de temporalidad?

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Se necesitan cambios en el modelo productivo, porque hay sectores que no generarán contratación indefinida de calidad solo con cambios legales. Aparte, se pueden mejorar las políticas de empleo, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables, que están tan alejados del sistema que ni siquiera acceden a ellas. También es importante invertir más en una Formación Profesional que sea capaz de cubrir las vacantes en los sectores con más demanda de empleo.