Norma, refugiada: "O nos íbamos de Nicaragua, o arrestaban a mi hijo y a mi marido por oponerse al régimen"

Vivir con la sensación de estar siendo constantemente vigilado y privado de libertad no es vivir. Huir de un Gran Hermano que te persigue más allá de la frontera de tu país fue para Norma C. y su familia el motivo para venir sin billete de regreso. Como refugiados: su vida en Latinoamérica corría peligro.

Nicaragua es un país con un régimen autoritario, el sandinista. Si bien en sus inicios el frente reivindicaba ideas antiimperialistas y socialistas, en la actualidad se reafirma como una dinastía con un signos de extrema derecha en su economía. El régimen de Daniel Ortega modificó la Constitución en 2024 para eliminar la separación de poderes, blindando así su permanencia. Durante años, todos los opositores, tengan la profesión que tengan, son arrestados y muchos ingresan durante meses en prisión.

Ese fue el caso del marido de Norma. «Era un preso político. Estuvo seis meses encerrado pero después no le dejaban trabajar. Siempre tenía problemas con la policía», cuenta. Aunque ella se mantuvo más al margen, él siempre que pudo salió a manifestarse y mostró su oposición al Estado. «Aunque sabía a lo que se enfrentaba, nunca se imaginó que pudiese ser tan duro. Al salir del encierro estaba muy delgado y tenía problemas en los ojos», recuerda.

En 2023 lo volvieron a meter en prisión por manifestarse por las pensiones y de paso a su hijo porque llevan el mismo nombre (no sabían a cual de los dos Juan tenían que arrestar). En cuanto Norma los pudo sacar, los envió a Costa Rica y ella permaneció junto a otras dos hijas. Esto ocurrió justo cuando el país había liberado a 222 presos y los había deportado a Estados Unidos, quitándoles la nacionalidad. «Ellos estuvieron a nada de formar parte de esa lista, pero los saqué a tiempo», apunta.

Cuando lograron reunirse todos, iniciaron una nueva etapa de dos años en el país de al lado. Aunque encontraron trabajo, la situación no era del todo segura. «Había gente del gobierno de Nicaragua infiltrada para detectar opositores, no era un lugar seguro, mi esposo no caminaba tranquilo nunca», relata.

Desde allí comenzaron con el papeleo para la huida definitiva. Les dieron el estatus de refugiados, evitando que pasasen por ser solicitantes de protección internacional, y los llevaron a Madrid en un avión lleno de otros compatriotas nicaragüenses. En la capital los subieron a un tren y a las siete horas estaban en Vigo.

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Por primera vez en años salieron a la calle sin miedo a consecuencias letales. Caminaron sabiendo que regresarían a casa para contarlo y hasta celebraron un cumpleaños. Se deshicieron del estado de alerta constante. Ahora se enfrentan a idiosincrasia de refugiados y migrantes en países foráneos: hacer cursos para empezar a trabajar y lograr independencia económica. Van por buen camino: algunos miembros de la familia ya tienen trabajo y la hija menor (de 12 años) se adaptó bien al sistema educativo.