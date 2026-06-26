La mayoría de discriminaciones LGTBIfóbicas en Catalunya se concentran en la calle o el trabajo

La mayoría de discriminaciones por cuestiones LGTBIfóbicas en Catalunya en 2025 ocurrieron en la calle (25,4%) o en el ámbito laboral (14,8%). Esta es una de las principales conclusiones que presenta el último informe anual que elabora el Observatori Contra l'LGTBIfòbia de Catalunya y que se ha presentado este mismo viernes 26 de junio, coincidiendo con el primer día del mes del Orgullo de 2026. Los responsables del estudio explican que es habitual que la mayoría de incidencias ocurran en la vía pública, pero destacan que el aumento de las incidencias en el trabajo constituyen "uno de los resultados más relevantes de 2025" y, por ende, pone de manifiesto "la necesidad de reforzar las políticas de prevención y garantía de derechos" en los entornos profesionales.

Preguntado por esta cuestión, Albert Carrasco, coordinador de la sección jurídico-administrativa del Observatori, ha explicado que la mayoría de situaciones en este ámbito que llegan al Observatori son casos de acoso de compañeros o cargos superiores y en los que las víctimas se encuentran con que no tienen acceso al protocolo específico para estos casos, ya sea porque directamente la empresa no lo ha elaborado o porque los trabajadores no saben que existen. "Activar la denuncia por canales internos es complicado, probar el acoso también, porque es difícil recoger pruebas si no hay algo escrito o grabado. Aún no hemos tenido ningún caso en el que la denuncia haya culminado en una reparación integral", ha dicho Carrasco.

Si a las calles y plazas se les suman otros espacios también de concurrencia pública, como hospitales o bibliotecas, entre otros, estos agrupan un 44,1% del total de actos discriminatorios por motivos LGTBI. Con todo, la suma de casos registrados en espacios privados o virtuales supera, por primera vez, los producidos en el espacio público, un hecho que "sugiere una progresiba diversificación de los contextos en los que se manifiesta la LGTBIfobia".

El último 'Informe sobre diversidad sexual', elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y publicado este 25 de junio, señala que tres de cada cuatro ciudadanos, con independencia de sus tendencias u opciones sexuales, reconocen haber oído “insultos” dirigidos a personas del colectivo LGTBI. Además, más de un tercio de la población (el 36,4%) admite haber presenciado “cómo han dejado de hablar o han aislado a alguna persona por ser de este colectivo”.

Récord de casos detectados

En cuanto al balance de las incidencias del pasado año, que ya se dio a conocer a principios de 2026, el Observatorio registró 353 incidencias en Catalunya en el 2025, la cifra más alta desde que se recogen datos (2015). Supone un aumento del 11% respecto a 2024 (318) y del 16,5% respecto a 2023 (303). Es el tercer año consecutivo en que se superan las 300 incidencias. Por primera vez, el tipo de discriminación más habitual han sido las muestras de odio y exaltación (24,9%), tanto en el ámbito digital y las redes sociales, como en ataques vandálicos en la calle.

Cristian Carrer, psicólogo del Observatori, apunta que este auge en las incidencias registradas constata que el Observatori se consolida como una herramienta para "detectar y acompañar" situaciones de discriminación contra el colectivo. Asevera que, además de esos 253 casos, hay "muchos más" que todavía no detectan. En ocasiones, porque las víctimas buscan otras vías para canalizar su experiencia fuera de los cauces legales o administrativos. De los casos detectados en 2025, un 20,3% han terminado impulsando un proceso penal. El mismo porcentage de discriminaciones que finalmente no han seguido ningún itinerario de reparación.