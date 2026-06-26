La terapeuta de la familia Andic ejerció sin estar colegiada como psicóloga

La declaración de la terapeuta familiar de la familia Andic, Julia Lüderwalt,ha creado expectación ante el dilema de si puede acogerse o no a su secreto profesional, tal y como lo hizo en su día ante los Mossos d'Esquadra. También está citada su hermana, que también colaboraba en la terapia entre Isak Andic, el fundador de Mango y fallecido el 14 de diciembre de 2024 en un accidente en Montserrat, y su hijo, Jonathan, investigado por presunto homicidio por la muerte de su progenitor.

Sin embargo, según ha podido saber EL PERIÓDICO, esta psicóloga no está colegiada en España, por lo que, de entrada, no puede ejercer como tal. Su nombre y apellido no constan en los colegios profesionales de psicólogos de España. Su rastro es prácticamente nulo en internet, pero en alguna web se presenta como "médico, psicóloga y psicoanalista". Tampoco consta que esté colegiada como médica en nuestro país. Por su parte, en su tarjeta de vista se presenta simplemente com "psicoanalista".

El artículo 418 de la ley de enjuiciamiento criminal permite al profesional de la psicología negarse a declarar por deber de confidencialidad. Sin embargo, ello no excluye que, en función de las circunstancias concretas del cas, la autoridad judicial pueda ponderar el secreto profesional. Pero, además, en el caso de Julia Lüderwalt, una psicóloga que ejerce sin estar colegiada, aunque sigue teniendo deber de confidencialidad sobre lo que le cuenta un paciente, tiene más difícil invocar un secreto profesional. La falta de colegiación puede debilitar su posición y, además, puede abrir la puerta a responsabilidad por ejercicio irregular de la profesión. Por último, en caso de que Jonathan Andic lo autorizase, Julia Lüderwalt sí podría declarar ante la jueza de Martorell que instruye el caso.

La viuda y un excursionista

Este martes, además, la hermana de Julia Lüderwalt, que al parecer participó en la terapia familiar, así como la viuda de Isak Andic, Estefania Knuth, que relató a la policía la conflictividad entre padre e hijo. También lo hará uno de los dos excursionistas que auxiliaron al hijo del magnate de la moda después de que este se cayera por un barranco en un sendero de Collbató.

Los investigadores consideran que la intervención de la terapeuta en el conflicto familiar entre padre e hijo es importante para esclarecer el asunto y averiguar si, en algún momento, Jonathan expresó una animadversión hacia su progenitor hasta tal punto de que pudiera acabar con la vida del empresario. La defensa sostiene, sin embargo, que fue un accidente.

Mensajes de la investigación

Uno de los mensajes en los que se sostiene las sospechas fue el remitido a mediados de julio de 2024 por Jonathan a su padre, en el que el hijo del empresario decía: "Tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte".

Este es uno de los principales indicios sobrede la mala relación entre padre e hijo. En este sentido, la defensa ha expresado que esta frase está "sacada de contexto, puesto que forman parte de un mensaje más extenso, que tiene un relato y tono positivo de principio a fin" y recuerdan que Jonathan Andic empezaba preguntando a su padre sobre su viaje y diciéndole que se había quedado "un poco preocupado con lo del avión", para finalizar con el siguiente mensaje: "Espero que disfrutes de este verano, te mando muchos besos".

Así, remarcan que dentro de la causa judicial existen "numerosas frases y expresiones que forman parte de un proceso de terapia donde participaban más miembros de la familia". Ahí es donde juega un papel importante la terapeuta que ahora ha sido citada a declarar como testigo. Este diario ha intentado ponerse en contacto, sin éxito, con la terapeúta.

Tipo de terapia

Sobre esta terapia, los abogados del acusado remarcan que tiene "unos códigos concretos en que se anima a los miembros a expresarse dentro de un marco siempre metafórico" y señalan que la propia jueza hizo constar, en el auto que se ordenaba la prisión para Jonathan Andic, que en estas sesiones de terapia "se hacían referencias 'metafóricas' a la muerte del padre como punto de inflexión para superar etapas de la vida".

A mediados de julio de 2024, cinco meses antes de la muerte del empresario, Jonathan le envía este mensaje a Isak: "Estoy en pleno maratón trabajado con Julia [la psicoterapeuta familiar] y no sé si voy a tener fuerzas para poder recuperarme este verano. Jejeje, lo que sí voy comprendiendo es que tener un hijo como yo es lo más duro que puede pasarle a un padre. He recordado algunas discusiones donde no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. A medida que avanzo en este intensivo 'sprint' de trabajo conjunto con Julia comprendo que era imposible sanear nuestra relación. No me sorprende que la cuerda casi se rompiera. Cuando Julia estaba haciéndome el diagnóstico recuerdo que ella me dijo: 'Rece para que su padre no muera hasta que hayan pasado las cronologías'. Y ahora entiendo que mi necesidad de alejarme de ti era porque no tenía la madurez de aprender de un padre con tanta personalidad y con las ideas tan claras".