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Riesgo alto
Incendio entre Tiana y Montgat, en directo | Última hora de los fuegos activos en Catalunya
Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.
Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:
Detenida una persona vinculada el incendio de Tiana
Una persona ha sido detenida por su vinculación al incendio declarado entre Tiana y Montgat y que ya ha obligado a confinar cuatro poblaciones.
Esta es la ES-Alert enviada
La ES-Alert insta a los vecinos de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles y Tiana a que se confinen, "cierren puertas y ventanas y no circulen".
Cortada la B-500 entre Badalona y Mollet por el incendio de Montgat
El incendio declarado entre Badalona y Montgat ha obligado a cortar la B-500 entre Badalona y Mollet.
Protecció Civil envia ES-Alert a cuatro poblaciones
Protección Civil ha enviado un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles y Tiana por el incendio forestal que se ha declarado entre este último municipio y Montgat, en la zona del punto limpio. Previamente, ya se había solicitado el confinamiento de la urbanización Colònia Bosc y del Albergue La Conreria.
Una veintena de dotaciones de Bomberos trabajan en el fuego, que tiene diferentes focos. El incendio ha prendido en un barranco y ha llegado a la cresta. Se priorizan precisamente las descargas de medios aéreos en la cabeza del incendio, que ha coronado el cerro. En concreto, se han activado 16 dotaciones terrestres y seis aéreas.
Confinadas cuatro poblaciones por el incendio de Montgat
Los bomberos han pedido el confinamiento de Sant Fost de Campsentelles, Martorelle, Santa Maria de Martorelles y Tiana por el incendio declarado entre Tiana y Montgat.
Confinados una urbanización y un albergue por el incendio entre Tiana y Montgat
Protección Civil ha enviado un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de la Colònia Bosc y del Alberg la Conreria por el incendio forestal que se ha declarado entre Tiana y Montgat. Una veintena de dotaciones de Bomberos trabajan en el fuego, que tiene diferentes focos. El incendio se ha declarado en la zona de la 'deixalleria' y ha alcanzado un barranco. El objetivo de los Bomberos es que no cruce a la otra vertiente, porque entonces podría tener continuidad. En concreto, se han activado 15 dotaciones terrestres y seis medios aéreos. El aviso es de las 10:45 horas. Por este incendio se han recibido más de 250 llamadas al 112.
Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para acotar un incendio con distintos focos entre Tiana y Montgat
Una veintena de dotaciones de Bomberos trabajan en el incendio con diferentes focos entre Tiana y Montgat. El fuego se ha declarado en la zona de la 'deixalleria' y ha alcanzado un barranco. El objetivo de los Bomberos es que no cruce a la otra ladera, porque entonces podría tener continuidad. En concreto, se han activado 15 dotaciones terrestres y seis medios aéreos. El aviso es de las 10:45 horas. Por este incendio se han recibido más de 250 llamadas al 112.
Riesgo extremo de incendios en Huesca
El riesgo de incendios este viernes es "extremo" en más de tres cuartas partes de la provincia de Huesca, en el centro y extremo oriental de la de Zaragoza y en el centro de la de Teruel, según el mapa de actualizado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De cara al fin de semana, el Gobierno de Aragón avanza que declarará la alerta rojo plus de incendios forestales en todo Aragón durante el fin de semana
Afectados por el incendio de Tamarite: "Nos hemos llevado un buen susto"
La noche ha pasado sin sobresaltos en la Residencia de deportistas de Monzón donde se ha ubicado a los desalojados de Azanuy y Alins por el incendio forestal declarado en Tamarite de Litera. 32 personas, 6 de ellas menores, a quienes las llamas y el humo les obligaron a dejar sus casas. Las mesas con zumos, café, fruta y pastas están a disposición de todas las personas.
Hay una calma tensa, porque el fuego ha cercado Azanuy y Alins pero los cascos urbanos están protegidos. En Monzón, el alcalde y presidente de la comarca del Cinca Medio ha tranquilizado a los vecinos, con el desconfinamiento de Fonz y con la posibilidad de volver a sus casas momentáneamente para recuperar “cosas básicas”.
“El susto nos lo dimos y tenemos ganas de volver, pero es verdad que da confianza que el casco urbano está protegido”, ha defendido uno de los vecinos desalojados, José Antonio.
Mucho calor y viento en el incendio de Tamarite
El operativo de extinción del incendio forestal en Tamarite (Aragón) va a enfrentar este viernes a un nuevo día de mucho calor. Se prevén de nuevo temperaturas muy altas en la zona, con hasta 35ºC a media tarde, algo que combinado con el viento de hasta 45 km/h -probablemente con rachas superiores- de componente este podrían dificultar los trabajos para sofocar las llamas.
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