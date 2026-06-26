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Incendio entre Tiana y Montgat, en directo | Última hora de los fuegos activos en Catalunya

Incendio en Tiana

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Incendio forestal en Tiana / 5

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David López Frías

David López Frías

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Sigue aumentando el riesgo de incendio en buena parte de Catalunya por las altas temperaturas y el viento. En este marco, ha pedido que los ciudadanos limiten su exposición al sol y que tengan precaución ante el peligro de incendios forestales.

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

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