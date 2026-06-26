Incendio entre Tiana y Montgat, en directo | Última hora de los fuegos activos en Catalunya

Protecció Civil envia ES-Alert a cuatro poblaciones

Protección Civil ha enviado un mensaje a los móviles para pedir el confinamiento de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles y Tiana por el incendio forestal que se ha declarado entre este último municipio y Montgat, en la zona del punto limpio. Previamente, ya se había solicitado el confinamiento de la urbanización Colònia Bosc y del Albergue La Conreria.

Una veintena de dotaciones de Bomberos trabajan en el fuego, que tiene diferentes focos. El incendio ha prendido en un barranco y ha llegado a la cresta. Se priorizan precisamente las descargas de medios aéreos en la cabeza del incendio, que ha coronado el cerro. En concreto, se han activado 16 dotaciones terrestres y seis aéreas.