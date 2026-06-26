Llegan a Monzón las primeras familias desalojadas por el espectacular incendio en La Litera: "Aquello era irrespirable, había ceniza en cantidades industriales"

El polideportivo municipal Los Olímpicos de Monzón está preparado para ser el lugar de acogida de las familias evacuadas por el espectacular incendio originado este jueves en la comarca de La Litera. Son más de 400 personas las que han sido desalojadas de Alins, Azanuy y Calasanz por el avance de las llamas y dos los municipios convertidos en lugar de acogida temporal hasta que pase el peligro, Peralta de la Sal y la localidad montisonense.

Por el momento en Monzón, con el polideportivo listo por si empeora la situación, los primeros desplazados en busca de refugio serán alojados en las cercanas instalaciones de la residencia de deportistas. Concretamente han sido los residentes de la pedanía de Azanuy, los primeros en desembarcar en el municipio, donde les esperaban con todo preparado. Los primeros en hacerlo, en un grupo grande de entre 15 y 20 personas y desde entonces iban llegando con cuentagotas. En solo 15 minutos eran ya 25 los acogidos.

El pabellón polideportivo, en vistas de que aún no existe un número de personas que hagan necesaria su utilización queda como espacio de reserva, sobre todo porque el intenso calor que se está viviendo en esta jornada de jueves, en plena ola de calor, lo convierten en un lugar incómodo que solo se usará en el caso de que no quede otro remedio. Con todo, el ayuntamiento está buscando soluciones de urgencia, y ya se han colocado un par de ventiladores y están llevando más.

Primeros vecinos desalojados de los pueblos afectados por el incendio llegados al polideportivo Los Olímpicos en Monzón, esta tarde. / Bruno Palacio

"Esta mañana a las 11.30 he visto humo, iba con mi mujer en el coche y en el ayuntamiento nos han dicho que no era nada pero ya a las cuatro de la tarde se ha puesto el cielo naranja, ha empezado a venir gente y nos han dicho que fuéramos desalojando. Aquello era irrespirable, había ceniza en cantidades industriales", explicaba uno de los desalojados de Azanuy.

"No he podido coger nada, solo las pastillas que tomo para pasar el día", ha explicado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN uno de los desplazados, quien ha detallado que se han ido por sus propios medios y desconocen mucha información de lo que está pasando con sus casas o lo que pasará con ellos ahora. "Hemos venido con nuestros coches y suponemos que vamos a tener que pasar aquí la noche", ha concluido.

Luis e Isabel, visiblemente nerviosos, han explicado que ya que buena mañana, a eso de las 11.00, han salido a andar por los alrededores de su pueblo Alins, y ya divisaban la columna de humo. "Era como una hoguera, no entiendo cómo se ha propagado así", decía Isabel mientras Luis lamentaba que la Guardia Civil les ha obligado a salir del municipio casi con lo puesto. "Un bolso llevamos", dice. "Sobre las cinco de la tarde han venido y nos han dicho que ccogiéramos lo imprescindible y nos fuéramos", explicaba.

Cruz Roja habilita el pabellón de Monzón. / Servicio Especial

Poniendo a punto las instalaciones de Monzón está Roberto Alquezar Buil, voluntario de Cruz Roja, que ha explicado que se han habilitado entre 20 y 30 camas y tienen disponibles otras 75 por si hicieran falta. "Muchos tienen familiares en pueblos de la zona por lo que no creemos que venga mucha más gente, pero estamos preparados", ha subrayado.

Según ha explicado, por ahora la opción prioritaria es la residencia de deportistas de la localidad para que puedan estar en mejores condiciones. Hay que tener en cuenta que el pabellón no tiene climatización y el calor que hace en su interior, en plena ola de calor, es sofocante. Para tratar de mitigar el calor se han colocado ventiladores.