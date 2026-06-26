Un hombre ataca a su madre en Sitges, baja armado a la playa, huye nadando de la policía y sigue en el agua

Un hombre ha atacado a su madre con un arma blanca en el municipio de Sitges. Luego ha huido en dirección a la playa, ha esquivado a la policía, se ha metido en el agua y permanece allí sin querer salir ni colaborar con los Mossos.

Los hechos, según ha adelantado Ser Catalunya y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, han sucedido a primera hora de la mañana en el domicilio de ambos. Al parecer, el hombre sufre problemas mentales y ha tenido un brote psicótico que le ha llevado a lanzarse contra su madre con un cuchillo.

La mujer, según han confirmado desde el departamento de comunicación de Mossos d'Esquadra Metro Sud, ha sido trasladada a un hospital para ser tratada por las heridas infligidas, pero su vida no corre peligro.

Refugiado en la playa

Tras el ataque, el varón ha huido del lugar y se ha dirigido armado hacia la playa de Sant Sebastià. Los Mossos d'Esquadra han intentado reducirle con pistolas táser, pero el atacante ha conseguido esquivar a los agentes y meterse dentro del agua, de donde se niega a salir.

Según la policía autonómica, el varón ha empezado a nadar y ha llegado hasta el Passeig La Ribera. De momento permanece en el agua y se niega a salir. Hasta el lugar se han desplazado, además de varias patrullas de Mossos, dotaciones de Bombers y de Salvament Marítim, que le han lanzado un salvavidas. Pero el hombre sigue en el agua. La operación está en curso.