BROTE PSICÓTICO
Un hombre ataca a su madre en Sitges, baja armado a la playa, huye nadando de la policía y sigue en el agua
El varón, con problemas mentales, se ha refugiado en el agua y desobedece a Mossos
Ha esquivado a la policía y ha llegado nadando al Passeig de La Ribera
Un hombre ha atacado a su madre con un arma blanca en el municipio de Sitges. Luego ha huido en dirección a la playa, ha esquivado a la policía, se ha metido en el agua y permanece allí sin querer salir ni colaborar con los Mossos.
Los hechos, según ha adelantado Ser Catalunya y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, han sucedido a primera hora de la mañana en el domicilio de ambos. Al parecer, el hombre sufre problemas mentales y ha tenido un brote psicótico que le ha llevado a lanzarse contra su madre con un cuchillo.
La mujer, según han confirmado desde el departamento de comunicación de Mossos d'Esquadra Metro Sud, ha sido trasladada a un hospital para ser tratada por las heridas infligidas, pero su vida no corre peligro.
Refugiado en la playa
Tras el ataque, el varón ha huido del lugar y se ha dirigido armado hacia la playa de Sant Sebastià. Los Mossos d'Esquadra han intentado reducirle con pistolas táser, pero el atacante ha conseguido esquivar a los agentes y meterse dentro del agua, de donde se niega a salir.
Según la policía autonómica, el varón ha empezado a nadar y ha llegado hasta el Passeig La Ribera. De momento permanece en el agua y se niega a salir. Hasta el lugar se han desplazado, además de varias patrullas de Mossos, dotaciones de Bombers y de Salvament Marítim, que le han lanzado un salvavidas. Pero el hombre sigue en el agua. La operación está en curso.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
- Catalunya estrena en la AP-7 un sistema para controlar irregularidades de camiones y autocares sin necesidad de pararlos
- ¿Qué es el doblete sísmico que ha ocurrido en Venezuela y por qué se han producido dos terremotos tan violentos en menos de un minuto?
- Bellvitge pone nombre a una rara enfermedad que afecta a una saga familiar: 'Se nos hinchaba el cuerpo y durante 50 años nos dijeron que era alergia
- Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día
- Europa da luz verde a tolebrutinib, un fármaco para detener el avance de la esclerosis múltiple
- El grupo Fades denuncia una agresión homófoba durante un concierto en Vilassar de Mar
- Sant Joan de Déu pide a Salut que se retracte de sus acusaciones contra el hospital por la atención al bebé maltratado en Barcelona