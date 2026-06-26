Fuego en la serralada en Marina
"Todo ha ido muy rápido, un foco, luego otro y otro, está claro que ha sido provocado": inquietud por que el fuego de Tiana llegue a Sant Fost y Martorelles
La Urbanització Bosc, de Sant Fost de Campsentelles, confinada por completo
"Hemos ido viendo cómo se declaraban focos separados", cuenta un testigo presencial
Cinco columnas de fuego han perturbado la paz del municipio de Tiana durante la mañana del viernes. En torno a las 11:30, un incendio forestal con varios focos emergió en la zona montañosa, muy cerca de la zona deportiva municipal.
Mossos d'Esquadra y Policia Local de Tiana evacuaron el polideportivo, el campo de fútbol (en el que se encontraban jóvenes de un campamento de verano) y varias masías de la zona, mientras más de 30 dotaciones terrestres y 10 aéreas de Bombers de la Generalitat trabajaban en las tareas de extinción.
En Tiana, la zona urbana no resultó afectada. Pero los habitantes de 17 masías de la zona norte tuvieron que ser confinados y permanecen en el interior de sus hogares, esperando la extinción del fuego.
Foco tras foco
"Todo fue muy rápido. Un foco, luego otro más arriba, luego otro. Hasta cinco hemos contado. Está claro que ha sido provocado", explica a este diario Miguel Ángel Fernández 'Pirri', el encargado del cuidado de las instalaciones deportivas, que manifestó su preocupación porque algunos de sus familiares residen en el municipio colindante de Sant Fost de Campsentelles.
Fernández explicó que "mi hermana está confinada en su urbanización. He sido yo el que la ha avisado de que estaba ardiendo la montaña y de que el fuego se dirigía a su zona", cuenta.
Varios helicópteros de Bombers sobrevolaban la zona desde que se declaró el incendio, recogiendo agua de algunas de las piscinas privadas de los domicilios próximos al campo de fútbol.
La preocupación de los bomberos, según declararon, era que las llamas se extendiesen hacia las poblaciones vecinas de Sant Fost de Campsentelles y Martorelles. En la primera, preocupa la Urbanització Bosc, la más próxima al incendio, es la que preocupa más a las autoridades.
El incendio ya ha quemado 60 hectáreas y los Mossos d'Esquadra han detenido a un varón, poco después de que se declarase el fuego, por su presunta participación en los hechos.
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