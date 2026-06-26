Hallado muerto un excursionista desaparecido desde el jueves en el pico de Baborte, en Alins (Lleida)

Los Bombers de la Generalitat han encontrado este viernes por la tarde el cuerpo sin vida de un excursionista desaparecido en el pico de Baborte (Alins, Pallars Sobirà) desde la noche del jueves. El cuerpo de emergencias recibió el aviso a las 22:52 horas y rápidamente activó un operativo de búsqueda que se alargó durante toda la noche.

Tras varias horas, se pudo dar con la ubicación de su vehículo aparcado en la zona del Pont de la Farga, y a primera hora de la mañana se ha ampliado el dispositivo con efectivos del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), un helicóptero de rescate y equipos de drones de Mitjans Aeris.

Localizado en una zona de difícil acceso

Según las primeras informaciones facilitadas por los familiares, el hombre habría contactado por última vez sobre las 13:30 horas del jueves, después de haber coronado la cima del pico. Y, tras buscar al excursionista por el entorno del pico, los lagos, refugios, cabañas y varios itinerarios de montaña como el barranco del Sotllo, a primera hora de la tarde de este viernes ha sido localizado su cuerpo sin vida en una zona de difícil acceso.

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Los Mossos d'Esquadra, que también han participado en el operativo de búsqueda con efectivos de las unidades de Mitjans Aeris, Intervenció en Muntanya e Investigació, se han hecho cargo de las diligencias judiciales correspondientes.