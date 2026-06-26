La gestión del talento y la IA, claves de futuro

La irrupción de la inteligencia artificial ha dejado de ser una cuestión exclusivamente tecnológica para convertirse en un desafío transversal que afecta a las organizaciones, a los profesionales y a la sociedad en su conjunto. Cómo gestionar esta transformación, qué competencias serán imprescindibles en los próximos años y cómo retener el talento en un contexto de cambio acelerado son algunas de las cuestiones que centrarán la jornada Gestión del talento e inteligencia artificial: estrategias, ética y futuro, que se celebrará el 30 de junio en el Recinte Modernista de Sant Pau, de 10 a 11.30h.

El encuentro reunirá a representantes del ámbito institucional, empresarial, tecnológico y creativo con el objetivo de abrir un espacio de reflexión sobre el impacto que la IA está teniendo en la forma de trabajar, aprender, innovar y gestionar a las personas dentro de las organizaciones.

La sesión se abrirá con una bienvenida institucional a cargo de María Galindo, secretaria de Políticas Digitales de la Generalitat de Catalunya, seguida de una ponencia de Pep Martorell, experto en estrategia tecnológica, supercomputación e inteligencia artificial. Martorell abordará el momento actual de la IA, alejándose del ruido mediático y de las expectativas a menudo sobredimensionadas para ofrecer una visión sobre los escenarios de futuro que ya empiezan a dibujarse.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la mesa de debate dedicada a la relación entre inteligencia artificial y retención del talento. En un mercado laboral cada vez más competitivo, especialmente en los perfiles digitales, las empresas afrontan el reto de encontrar profesionales cualificados, pero también de crear las condiciones necesarias para que quieran permanecer y crecer dentro de las organizaciones. La tecnología ofrece nuevas oportunidades para personalizar la formación, detectar necesidades internas y optimizar la gestión de personas, pero también abre interrogantes sobre el uso de los datos, los sesgos algorítmicos y la preservación del factor humano.

Oportunidad para aprender

La jornada se completará con una conversación entre Carles Ortet, Cofundador y CEO de 498AS y ZOOPA, especialista en innovación creativa, estrategia digital, marketing e inteligencia artificial; y Carles Planes, redactor de tecnología de EL PERIÓDICO, sobre los nuevos modelos de aprendizaje que emergen con la IA. El debate pondrá el foco en las habilidades humanas que adquieren más valor en una época en la que las máquinas pueden generar contenidos, automatizar tareas y acelerar procesos. La capacidad de formular buenas preguntas, mantener el espíritu crítico y ejercer el criterio propio, aparecen como algunos de los atributos más valiosos en esta nueva etapa.

El encuentro terminará con un café para promover el networking.

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