Usar el garaje como trastero: cuándo puede multarte tus vecinos, según la Ley de Propiedad Horizontal

Las plazas de garaje son un foco habitual de dudas dentro de las comunidades de vecinos. Muchos propietarios disponen de una plaza vinculada a su vivienda, pero no siempre tienen un vehículo que aparcar en ella. Ante esa situación, muchos se preguntan si puede utilizarse ese espacio para guardar cajas, muebles, bicicletas, herramientas u otros objetos personales. La respuesta no es tan simple como un sí o un no. En muchas fincas es habitual ver plazas de aparcamiento usadas parcialmente como zona de almacenaje. Sin embargo, esa práctica puede generar conflictos si afecta a otros vecinos, invade zonas comunes, dificulta las maniobras dentro del garaje o incumple las normas internas aprobadas por la comunidad de propietarios.

En este caso concreto, la Ley de Propiedad Horizontal parte de una idea básica: cada propietario tiene un derecho exclusivo sobre los elementos privativos que le pertenecen, entre ellos una plaza de garaje cuando figure como tal en el título de propiedad o como anejo de la vivienda. Ese derecho permite utilizar el espacio delimitado de la plaza, pero no convierte el garaje en un almacén sin límites. La plaza sigue estando dentro de un inmueble sometido a reglas comunes y su uso debe respetar tanto la seguridad del edificio como los derechos del resto de propietarios.

Requisitos

El requisito clave está precisamente ahí: lo que se coloque en la plaza debe permanecer dentro de los límites del espacio privado y no invadir zonas comunes. Es decir, no se pueden dejar objetos que sobresalgan hacia los pasillos de circulación, rampas, zonas de maniobra, plazas colindantes o accesos. La razón es práctica y también de seguridad: cualquier obstáculo puede dificultar la entrada y salida de vehículos, reducir la visibilidad, bloquear recorridos de evacuación o provocar daños a terceros. Por tanto, una caja, una bicicleta o un mueble pequeño no plantean el mismo problema que una acumulación de enseres que invada el paso o impida maniobrar con normalidad.

Ley de Propiedad Horizontal

Además, la Ley de Propiedad Horizontal establece en su artículo 7.2 que al propietario no le está permitido desarrollar en su piso, local o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Esta previsión es la que permite a una comunidad actuar si el uso de una plaza de garaje como trastero se convierte en un problema. Por ejemplo, almacenar productos inflamables, acumular residuos, guardar objetos que generen malos olores o colocar enseres que supongan riesgo de incendio podría considerarse un uso indebido, aunque estén dentro de la plaza.

Comunidad de propietarios

El otro factor decisivo son los estatutos de la comunidad. Aunque la ley no prohíbe de forma general guardar objetos en una plaza de garaje, los estatutos pueden limitar o impedir expresamente ese uso. Si el reglamento interno establece que las plazas solo pueden destinarse al estacionamiento de vehículos o prohíbe almacenar enseres, el propietario deberá respetarlo. En caso contrario, la comunidad puede requerirle para que retire los objetos y, si persiste, iniciar las acciones previstas en la propia Ley de Propiedad Horizontal. El procedimiento puede comenzar con un aviso del presidente de la comunidad y acabar, si hay acuerdo de la junta y no se corrige la conducta, en una acción judicial de cesación.

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Por tanto, antes de convertir una plaza de garaje en un trastero improvisado, lo más prudente es comprobar tres cuestiones. La primera, si los estatutos o normas internas de la comunidad lo permiten o lo prohíben. La segunda, si los objetos quedan completamente dentro de la plaza y no afectan a pasillos, accesos, rampas o espacios de maniobra. La tercera, si lo almacenado puede suponer un riesgo para la seguridad, la limpieza o la convivencia. La clave está en que la plaza es privada y su uso no debe perjudicar al edificio ni a los demás vecinos. En la práctica, guardar algunos objetos de forma ordenada puede ser admisible; convertir el garaje en un almacén que invada zonas comunes o genere peligro puede acabar en conflicto vecinal e incluso en una reclamación formal de la comunidad.