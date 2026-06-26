Donde empieza el futuro: la lucha contra la pobreza infantil

Más de dos millones de niños y niñas viven en situación de pobreza en España, una realidad que sitúa al país con una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea.

Detrás de esta cifra hay familias que afrontan dificultades económicas, educativas y sociales que condicionan el desarrollo de los menores desde sus primeros años de vida. Frente a esta situación nació CaixaProinfancia, el programa de la Fundación La Caixa que desde 2007 trabaja para garantizar la igualdad de oportunidades de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de casi dos décadas, el programa ha acompañado a cerca de 400.000 menores de la mano de una red de más de 400 entidades sociales distribuidas por toda España. Solo en 2025 atendió a cerca de 67.000 niños, niñas y adolescentes, ofreciendo así refuerzo educativo y material escolar, apoyo pscicológico, actividades de ocio y tiempo libre, talleres familiares y ayudas para necesidades básicas.

La filosofía de CaixaProinfancia parte de una idea sencilla: la pobreza infantil no se combate únicamente con ayudas económicas. Para evitar que la desigualdad se transmita de generación en generación es necesario acompañar a los menores en todas las dimensiones de su desarrollo y hacerlo junto a sus familias. Por ello, el programa trabaja desde una perspectiva integral que combina educación, bienestar emocional y ocio educativo.

Actividades de verano impulsadas por CaixaProinfància. / Fundación La Caixa

La intervención comienza desde la primera etapa de la vida. Y es que la Fundación La Caixa ha reforzado en los últimos años su apuesta por la primera infancia mediante servicios específicos dirigidos a niños de entre 0 y 6 años. Entre ellos destacan los Espacios Familiares 0-3, orientados a fortalecer las competencias parentales, y los Espacios de Crecimiento 3-6, donde el juego, la cultura y la convivencia se convierten en herramientas educativas.

En el barrio bilbaíno de Rekalde, Sebastián, de tres años, participa en estas actividades desde que era un bebé a través de Gazteleku, entidad colaboradora del programa. Su madre, Karol, cría sola a sus tres hijos y confía en que puedan acceder a oportunidades que ella no tuvo: “Que hagan la ESO, el Bachiller, la universidad. Lo que no pude hacer yo, que lo hagan ellos”, manifiesta.

La educación constituye uno de los pilares fundamentales de CaixaProinfancia. Según el estudio ‘Educación en la sombra en la península ibérica’ del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, en España el 25% de los estudiantes de 6 a 18 años recibe clases particulares fuera del sistema educativo formal. Sin embargo, no todas las familias pueden asumir ese coste, lo que amplía las desigualdades educativas.

Alumnos de un colegio de Bilbao. / Fundación La Caixa

Precisamente para compensar esa brecha, el programa ofrece espacios de estudio y acompañamiento educativo. Es el caso de la Fundación de la Esperanza, en el Barrio Gótico de Barcelona, donde jóvenes como Facundo Alexander García encuentran un entorno seguro para aprender y desarrollarse. Con 19 años, estudia Hostelería, y reconoce la importancia de disponer de un lugar donde concentrarse y recibir ayuda académica: “Me gusta tener un espacio cómodo donde centrarme en los estudios y, también, el apoyo de los educadores que me ayudan con las actividades”, explica.

Aprendizaje compartido

Los resultados muestran el impacto de este acompañamiento. De los menores atendidos por CaixaProinfancia, el 84,7% logró terminar y graduarse en la ESO. Además, el porcentaje de abandono escolar entre los participantes se sitúa en torno al 3,54%, mucho más bajo que el promedio en contextos vulnerables.

Pero la labor del programa no termina cuando acaba el curso escolar: el verano es uno de los periodos más delicados para muchas familias, ya que se enfrentan a la dificultad de compaginar sus responsabilidades laborales con el cuidado de sus hijos e hijas, lo que incrementa el estrés familiar.

Es más, en muchos casos, no pueden asumir el coste de actividades de ocio o vacaciones. Para responder a esta necesidad, CaixaProinfancia organiza cada año campamentos, colonias urbanas y centros abiertos gratuitos en todo el país.

Está previsto que alrededor de 30.000 niños, niñas y adolescentes participen en estas actividades estivales, financiadas con una inversión de 10 millones de euros y desarrolladas gracias a la colaboración de más de 300 entidades sociales. Más allá del entretenimiento, estos espacios fomentan la autonomía, la convivencia, la autoestima y la adquisición de habilidades sociales a través del juego y el aprendizaje compartido.

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Desde el refuerzo educativo hasta la orientación familiar y las actividades de verano, CaixaProinfancia acompaña a miles de menores en momentos clave de su crecimiento para que puedan desarrollar un proyecto de vida independientemente de las circunstancias en las que haya nacido.