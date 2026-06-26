La estación de Sants de Barcelona cerrará dos años su acceso principal por la plaza dels Països Catalans a finales de septiembre

La primera fase de las obras de remodelación y ampliación de la estación de Sants avanza y, después del verano, entrará en una nueva etapa que obligará a repensar toda la movilidad del entorno del principal 'hub' ferroviario de Barcelona --a la espera de que la futura estación de La Sagrera le haga sombra--. El cambio más llamativo será a finales de septiembre, cuando los trabajos obliguen a cerrar el acceso de la plaza de los Països Catalans, el más utilizado hasta la fecha por los miles de pasajeros que transitan cada día por esta estación. Un cierre que está previsto dure dos años.

Los usuarios se verán entonces obligados a entrar por la plaza Joan Peiró, donde se encuentra la parada de taxis, o bien por el nuevo acceso que se habrá abierto en el paseo de Sant Antoni, junto al parque de la Espanya Industrial. El acceso por la plaza de los Països Catalans no se recuperará hasta noviembre de 2028, cuando acabe la actual fase de las obras. Si el calendario que prevén los técnicos de la compañía ferroviaria no se mueve, la actuación habrá acabado con unos ocho meses de retraso en total.

Vistas de las obras de la estación de Sants. / MANU MITRU / EPC

El cambio de finales de septiembre también obligará a repensar la movilidad viaria del entorno de la estación. El actual 'kiss&train', el carril para que los vehículos privados puedan recoger o dejar a alguna persona rápidamente, también pasará de su ubicación actual en la plaza de los Països Catalans a la plaza Joan Peiró, junto a los taxis.

Los coches que quieran acceder a la cubierta de la estación, donde pueden aparcar si se hospedan en el hotel Barceló, deberán hacerlo también por el paseo de Sant Antoni --lado Mar-- y no por la calle Viriat --lado montaña-- como se hace hasta ahora. De hecho, la rampa de acceso de la calle Viriat empezará a demolerse también a finales de septiembre, lo que permitirá que para fin de año los peatones también puedan acceder a Sants por una nueva entrada, cerca de donde se encuentra la estación de autobuses.

En septiembre se abrirá un nuevo acceso junto al parque de la Espanya Industrial y en diciembre otro al lado montaña, junto a la estación de autobuses

Las obras de esta primera fase se centran sobre todo en tres aspectos: la ampliación de la estación por el lado de Països Catalans; la remodelación misma de la plaza y la reordenación de los entornos. De momento, los trabajos se han centrado en llevar a cabo demoliciones, pavimentaciones o refuerzos de la estructura, además de la nueva rampa de acceso a la cubierta por el lado Mar, que ya está prácticamente acabada.

Las obras de la estación de Sants, con la nueva rampa de acceso a la cubierta por el lado Mar. / MANU MITRU / EPC

A partir de septiembre, las obras dan un salto en su envergadura, de ahí que se haya decidido cerrar el acceso a la estación más utilizado hasta ahora. Adif ha imaginado la estación de Sants como un espacio dividido en cuatro cuadrantes. Los separará una cruz conformada por dos pasillos: el eje Països Catalans - Joan Peiró y el eje mar-montaña. La transformación más ambiciosa de esta fase de actuación será, quizá, el edificio de hasta cuatro plantas que se levantará en la esquina Països Catalans - lado montaña-, por el que se accederá a partir de 2028 a las líneas de Alta Velocidad de la estación.

Los pasajeros podrán pasar el control de seguridad --España sigue siendo uno de los pocos países europeos que obliga a pasar controles para subirse a sus trenes-- tanto en el vestíbulo como en la primera planta. La segunda planta albergará los clubes 'VIP' o las salas 'lounge' de las diferentes operadoras ferroviarias; la tercera, las nuevas oficinas de Adif y la cuarta planta, una sala de máquinas.

Las llegadas de Alta Velocidad también tendrán su espacio propio en la esquina de Joan Peiró y el lado montaña. En total, Adif calcula que la superficie de la estación destinada a la Alta Velocidad casi se triplicará, con un incremento del 175%. Parte de esta ampliación se hará ganando terreno a la plaza dels Països Catalans, que pasará a ser completamente peatonal.

Acceso directo a Rodalies

También ganará algo de terreno en esta plaza el apartado de Rodalies, que se quedará ahí donde está actualmente, en la esquina de Països Catalans y el lado Mar. Es una de las actuaciones más visibles desde la calle ahora mismo. Adif ya ha colocado allí los pilares que sostendrán la estructura metálica en forma de catenaria que adornará la nueva entrada. El vestíbulo de Rodalies aumentará un 85% de superficie, tendrá un acceso diferenciado del resto de la estación directamente desde la plaza de los Països Catalans e incluirá varias cafeterías para los pasajeros.

Las obras en la pérgola de la plaza dels Països Catalans. / MANU MITRU / EPC

El último cuadrante, situado en la esquina de la plaza Joan Peiró y el lado Mar, se reservará para los servicios al pasajero. Allí se concentrarán, pues, todos los comercios, restaurantes y cafeterías que hoy están cerrados. Queda por ver si son los mismos que había antes del inicio de las obras, en enero del año pasado. Algunos de ellos rescindieron el contrato y otros acordaron retomarlo cuando se dieran las condiciones. De momento, sobreviven en Sants tres cafeterías, un McDonald's, una tienda de regalos, y el recién inaugurado quiosco gastronómico de Enrique Tomás. En total, Adif calcula que estos servicios ganarán un 40% de superficie respecto a la actual.

Obras más allá de 2028

Los pasajeros tendrán que acostumbrarse a convivir con las obras durante algunos años más. Las actuaciones que adelantó Adif este jueves a la prensa solo corresponden al primer contrato de los tres que tienen que definir cómo será el futuro 'hub' ferroviario de Barcelona. Todavía quedará pendiente, por ejemplo, soterrar la bolsa de taxis o construir también más plantas sobre el módulo de Rodalies.

La segunda fase ya está a punto de ver aprobado definitivamente su proyecto constructivo y solo quedará entonces sacar a concurso el contrato para las obras. De hecho, los técnicos de Adif calculan que los trabajos de la segunda fase y los actuales coincidirán en el tiempo, con lo que las obras en la estación de Sants seguirán durante varios años sin interrupción.

La maqueta de la futura estación de Sants, en el vestíbulo. / MANU MITRU / EPC

El contrato actual ha supuesto una inversión de unos 153 millones de euros, aunque se calcula que el total de las obras costará algo más de 410 millones de euros. De momento, si alguno de los 74,7 millones de pasajeros que se calcula que pasarán por la estación en 2030 quiere hacerse una idea de cómo será la futura estación, puede acercarse a la maqueta del vestíbulo.