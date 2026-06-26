Detenido en Torre Pacheco por agredir con un martillo en la cabeza a dos vecinos en pleno centro ciudad

Un hombre ha sido detenido este jueves como presunto autor de la agresión a otras dos personas en plena vía pública en Torre Pacheco.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas en la avenida Juan Carlos I.

Según ha informado la Guardia Civil a EFE, el detenido, de nacionalidad argelina, agredió a dos hombres, uno de nacionalidad senegalesa y otro de origen subsahariano.

El ciudadano senegalés sufrió heridas de extrema gravedad tras recibir varios golpes con un martillo y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca. El segundo herido sufrió lesiones de menor consideración.

La principal línea de investigación apunta a que el presunto agresor habría intentado robar a las dos víctimas antes de producirse la violenta agresión, si bien las diligencias continúan abiertas para esclarecer por completo las circunstancias de lo ocurrido.

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El arrestado fue detenido poco después de los hechos y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar la secuencia exacta del ataque y depurar las correspondientes responsabilidades penales.