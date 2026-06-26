Sucesos
Detenido en Torre Pacheco por agredir con un martillo en la cabeza a dos vecinos en pleno centro ciudad
EFE
Un hombre ha sido detenido este jueves como presunto autor de la agresión a otras dos personas en plena vía pública en Torre Pacheco.
Los hechos ocurrieron sobre las 18.00 horas en la avenida Juan Carlos I.
Según ha informado la Guardia Civil a EFE, el detenido, de nacionalidad argelina, agredió a dos hombres, uno de nacionalidad senegalesa y otro de origen subsahariano.
El ciudadano senegalés sufrió heridas de extrema gravedad tras recibir varios golpes con un martillo y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca. El segundo herido sufrió lesiones de menor consideración.
La principal línea de investigación apunta a que el presunto agresor habría intentado robar a las dos víctimas antes de producirse la violenta agresión, si bien las diligencias continúan abiertas para esclarecer por completo las circunstancias de lo ocurrido.
El arrestado fue detenido poco después de los hechos y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar la secuencia exacta del ataque y depurar las correspondientes responsabilidades penales.
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