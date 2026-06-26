Catalunya recibirá 567 millones extra del Gobierno para ayudas a la dependencia en dos años

Catalunya recibirá del Estado 189 millones de euros más de lo previsto para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2026. Un real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros ha ampliado las cuantías que el Gobierno aporta a las comunidades autónomas en función del número de personas que tienen un grado de dependencia reconocido. El Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (Imserso) calcula que en Catalunya hay ahora mismo 255.935 personas dependientes, por lo que en 2027 la aportación extra de la nueva normativa escalará hasta los 378 millones de euros. Así, en dos años el Ejecutivo aportará 567 millones de euros más a la Generalitat.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de la medida, aseguran que en el conjunto de España, la aprobación de este decreto supondrá duplicar la aportación estatal en materia de dependencia hacia las comunidades autónomas. El incremento en Catalunya es notable: sin el cambio en la normativa, el sistema de dependencia catalán habría recibido 416 millones de euros en 2026, y acabará recibiendo algo más de 605 millones. En 2027, la aportación estatal subirá hasta prácticamente los 795 millones de euros.

A partir del 1 de julio

Las arcas catalanas empezarán a recibir esta nueva aportación a partir del 1 de julio. El objetivo es que con este nuevo decreto las autonomías puedan seguir tratando de reducir las listas de espera, contratar a más personal de atención a la dependencia, mejorar las condiciones del existente y ofrecer nuevos servicios o ampliarlos.

En el conjunto de España, el Gobierno destinará unos 6.200 millones de euros más de los que se pensaban aportar entre 2026 y 2027. Es el resultado de aumentar las cuantías destinadas por personas dependientes de grado III un 128% (de 290 a 660 euros al mes); las de grado II un 100% (de 130 a 260 euros al mes) y un 18% las de grado I (de 76 a 90 euros al mes).

En el conjunto de España, Derechos Sociales inyectará 6.200 millones más de lo pensado en dos años

El Ministerio de Derechos Sociales estima que la política es una "inversión social con retorno económico". Argumenta que un estudio del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) del mes de mayo, calculó que de cada euro invertido en dependencia se generan 1,6 euros de actividad económica. Así, el 49% del gasto en los sistemas de dependencia regresa a las arcas públicas a través de cotizaciones sociales e impuestos.