Los taxistas de Lloret de Mar esperarán a que sus clientas entren en casa: "Las pasajeras ganarán tranquilidad"

Los taxistas de Lloret de Mar (La Selva, Girona) esperarán a que las clientas lleguen a la puerta principal de su domicilio, o del hotel en el caso de las turistas, antes de emprender ruta. 'Taxis Seguros', el lema de la iniciativa acordada entre el gremio de estos profesionales y el ayuntamiento, pretende garantizar la seguridad de las mujeres, especialmente en el contexto del ocio nocturno. Si los taxistas detectan cualquier anomalía o situación de peligro antes de que la clienta entre en su domicilio, contactarán con la Policía Local o los Mossos d'Esquadra.

La concejala de Igualdad, Míriam Rodríguez, ha señalado que el momento de bajar del taxi y entrar en el domicilio es, seguramente, un momento de “vulnerabilidad” para las mujeres, sobre todo durante la noche. A partir de ahora, los taxis lucirán una pegatina en la que se puede leer 'Te espero hasta que entres', para que las usuarias sepan que el taxista no se marchará hasta que ellas hayan cruzado la puerta de casa.

La concejala ha explicado que, para muchas mujeres que vuelven a casa o a un alojamiento de noche, el momento de bajar del taxi, meter las llaves en la cerradura y cruzar la puerta es de máxima “vulnerabilidad”: “Es un momento durante el cual la sensación de inseguridad aumenta, sobre todo porque no hay nadie por la calle y puedes temer que alguien te pueda abordar por la espalda”. Por eso, el ayuntamiento y la asociación Radio Teletaxi han trabajado en un protocolo para reducir riesgos y garantizar la seguridad de las mujeres.

La campaña 'Taxi seguro' quiere reducir esta sensación de inseguridad garantizando que los taxistas no se marcharán hasta asegurarse de que las mujeres han llegado “seguras” a casa. El presidente de la asociación, Juan Antonio Torres, ha remarcado que la mayoría de los taxistas ya llevaban a cabo esta práctica, pero que ahora, a través del protocolo que han trabajado con el ayuntamiento, se sistematiza y, sobre todo, se le da visibilidad.

Lo hacen mediante unas pegatinas que lucirán los taxis, en las que se puede leer 'Cuando llegues a tu destino, te espero hasta que entres' y 'When you arrive at your destination, I will wait for you to go inside'. “Saber que hay una persona esperando a que cruces la puerta te da seguridad. Al final es lo que a menudo hacemos las mujeres con las amigas, que esperamos hasta que entran en casa”, ha concretado Rodríguez.

El presidente de la asociación, que agrupa una cuarentena de licencias de taxi en Lloret de Mar, ha expuesto que enseguida vieron con buenos ojos la propuesta de la Concejalía de Igualdad de colocar las pegatinas y ampliar la iniciativa a todo el colectivo: “Las pasajeras ganan tranquilidad cuando saben que el taxista esperará hasta que entren”.

Según Torres, este servicio es especialmente apreciado durante la noche. Y lo han impulsado ahora, coincidiendo con el inicio de la campaña de verano, cuando Lloret de Mar se llena de turistas. “Cada noche llevamos a muchas mujeres a urbanizaciones, hoteles o a otras localidades, y es un servicio que ayuda a hacerlo con más tranquilidad”, ha precisado.

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El inicio de la campaña ha coincidido con la inauguración de la nueva parada de taxis en la avenida Just Marlés de Lloret de Mar, junto a la estación de autobuses. El concejal de Movilidad, Joan Escalona, ha precisado que han eliminado barreras arquitectónicas y han ganado confort para los clientes, sobre todo con una marquesina que amplía la zona de sombra para esperar los taxis con temperaturas altas.