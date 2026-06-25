No hay que esperar a que "se le pase": estos son los síntomas de un golpe de calor y lo que tienes que hacer

El golpe de calor es una urgencia médica que puede aparecer cuando el cuerpo no consigue regular su temperatura. No es simplemente "tener mucho calor": puede provocar daños graves y requiere actuar con rapidez, especialmente en días de temperaturas extremas, olas de calor o exposición prolongada al sol.

Qué es un golpe de calor

Un golpe de calor se produce cuando el organismo acumula más calor del que puede eliminar. El cuerpo intenta enfriarse mediante el sudor y la circulación sanguínea, pero si la temperatura ambiental es muy alta, hay humedad, falta hidratación o se realiza esfuerzo físico, ese sistema puede fallar.

El riesgo aumenta en personas mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre, deportistas, embarazadas y quienes toman ciertos medicamentos. También puede afectar a cualquier persona si permanece demasiado tiempo bajo el sol o en espacios cerrados y muy calientes, como un coche estacionado.

Síntomas que deben alertar

Los síntomas pueden empezar de forma progresiva, pero también aparecer con rapidez. Entre las señales más frecuentes están el dolor de cabeza, el mareo, el cansancio extremo, las náuseas, la sensación de calor intenso, la piel muy caliente, la debilidad y los calambres.

La situación es más preocupante si aparecen confusión, desorientación, dificultad para hablar, somnolencia intensa, pulso acelerado, pérdida de coordinación, desmayo o pérdida de conocimiento. En esos casos hay que pedir ayuda médica de inmediato.

Qué hacer si alguien sufre un golpe de calor

Lo primero es llevar a la persona a un lugar fresco, a la sombra o con aire acondicionado. Después, hay que intentar bajar su temperatura corporal: retirar ropa innecesaria, aplicar paños frescos, mojar la piel con agua, abanicar o usar ventilación.

Si la persona está consciente, puede beber agua en pequeños sorbos. Si está confusa, muy somnolienta, vomita o pierde el conocimiento, no conviene darle bebida ni comida. En esos casos, hay que llamar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Cómo evitarlo

La prevención empieza antes de notar síntomas. En días de calor intenso conviene beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed, evitar alcohol y comidas muy pesadas, usar ropa ligera y transpirable, protegerse la cabeza y buscar espacios frescos durante las horas centrales del día.

También es recomendable reducir la actividad física intensa entre el mediodía y la tarde, planificar desplazamientos, ventilar la vivienda en las horas más frescas y bajar persianas o toldos cuando el sol incide directamente.

Cuidado con coches, niños y mayores

Nunca debe dejarse a niños, mayores, personas dependientes o mascotas dentro de un coche, aunque sea durante pocos minutos. La temperatura en el interior de un vehículo puede subir muy rápido y convertir una espera breve en una situación peligrosa.

En el caso de personas mayores o vulnerables, conviene comprobar que beben suficiente agua, que tienen acceso a un lugar fresco y que no pasan muchas horas solas durante episodios de calor extremo.

La señal clave: cuando el cuerpo deja de responder bien

La diferencia entre pasar calor y estar ante un problema serio está en cómo responde el cuerpo. Si una persona deja de comportarse con normalidad, se desorienta, se marea intensamente o pierde fuerza, no hay que esperar a que "se le pase".

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Ante un posible golpe de calor, la regla es sencilla: enfriar, hidratar si está consciente y pedir ayuda urgente si hay síntomas graves.