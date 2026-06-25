El polígono de Torreblanca, la nueva Fira y el parque sanitario: los grandes proyectos de Lleida toman impulso

La Generalitat y la Paeria de Lleida han acordado dar un nuevo impulso al desarrollo del polígono industrial de Torreblanca, que prevé 202 nuevas hectáreas de suelo industrial y logístico junto a la N-240. En la segunda reunión de la comisión bilateral, celebrada este jueves, las instituciones han anunciado que la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización del sector se hará durante el primer trimestre de 2027, y que se estudian fórmulas público-privadas para financiar la estación ferroviaria intermodal. “Estamos volando. Más rápido de lo que vamos es imposible”, ha afirmado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, mientras que el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmado que hay dos operadores interesados en implantarse en el polígono.

La Generalitat considera el desarrollo del polígono Torreblanca-Quatre Pilans una prioridad estratégica y, tras aprobar este año el Plan Director Urbanístico (PDU), prevé tener aprobados definitivamente los proyectos de reparcelación y urbanización antes de acabar 2027. Así lo han acordado este jueves el Govern y la Paeria de Lleida en la segunda reunión de la comisión bilateral, donde también se ha anunciado la creación de un grupo de trabajo específico para agilizar los trámites y coordinar el despliegue del sector desde la Oficina de Atracción de Inversiones municipal.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, también ha explicado que estudian incorporar la futura terminal ferroviaria intermodal de mercancías y el apeadero de pasajeros al paquete de 1.800 millones de euros de inversiones en infraestructuras que el Govern quiere impulsar con fórmulas de colaboración público-privada.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha confirmado que ya hay dos operadores interesados en implantarse allí, y Dalmau ha indicado que los calendarios previstos permitirán avanzar en paralelo en la urbanización de los terrenos y en la construcción de futuras instalaciones empresariales. “Los proyectos que hay sobre la mesa los aceleramos para hacer las cosas más fáciles y más rápido, porque cuando a Lleida le va bien, a Cataluña le va mejor”, ha subrayado el conseller.

El Govern avanzará la financiación de la nueva Fira de Lleida

La reunión también ha servido para concretar el apoyo de la Generalitat al nuevo proyecto de Fira de Lleida en los terrenos de la antigua hípica, con una inversión estimada de entre 80 y 100 millones de euros. En este sentido, el Govern se ha comprometido a avanzar los recursos necesarios para hacer posible la construcción del nuevo recinto, que dispondrá de seis pabellones —cinco nuevos y el desmontable estrenado el año pasado— que ofrecerán una superficie cubierta de 27.500 metros cuadrados.

El Govern y el Ayuntamiento se han dado un plazo de seis meses para definir el instrumento jurídico que debe vehicular la operación, ya sea con financiación de una sociedad pública de la Generalitat o del Institut Català de Finances (ICF), con la previsión de que las cargas financieras asumidas por la Generalitat se repartan posteriormente entre los otros tres patronos de la institución: Paeria, Diputación de Lleida y Cámara de Comercio.

Futuro parque sanitario integrado por los hospitales Arnau y Santa Maria

En materia sanitaria, la comisión bilateral ha acordado impulsar el desarrollo del futuro Parque Sanitario de Lleida, concebido como un espacio de referencia para las regiones sanitarias de Lleida, el Alt Pirineu i Aran y la Franja. Los compromisos incluyen la reserva del suelo necesario para el crecimiento de los hospitales Arnau de Vilanova y Santa Maria, la elaboración de un plan integral de movilidad, la reforma y ampliación de las urgencias hospitalarias y el desarrollo de la nueva helisuperficie.

Govern y Paeria también han acordado avanzar en la planificación del nuevo CAP Balàfia-Pardinyes-Secà de Sant Pere, previsto en unos terrenos situados en el SUR-20, junto al camino de Corbins; el futuro CAP de Copa d’Or, que incluirá la nueva base del Sistema de Emergencias Médicas (SEM); la segunda fase del CAP Bordeta-Mangraners y la definición de la futura ubicación del consultorio de los Mangraners.

Más escuelas infantiles y nueva biblioteca en Joc de Bola

En cuanto a la educación, Generalitat y Paeria han acordado avanzar en el despliegue del modelo de islas educativas, una estrategia que busca integrar las escuelas infantiles con los centros escolares de primaria para favorecer la continuidad educativa y reforzar la escolarización de proximidad.

La iniciativa empezará a desplegarse en varios puntos de la ciudad y prevé actuaciones concretas como la ampliación del recinto educativo de los Camps Elisis para incorporar una nueva escuela infantil, la reorganización del entorno educativo de Joan XXIII y la ampliación de la escuela infantil municipal Gargot. El acuerdo también incluye la recuperación de una escuela infantil en el barrio del Clot, junto a Sant Josep de Calassanç, así como el inicio de los estudios técnicos para valorar la implantación de un nuevo equipamiento de este tipo en Ciutat Jardí.

Por otro lado, las dos administraciones también han acordado colaborar en la construcción de la futura Biblioteca Municipal Joc de la Bola, con el objetivo de que el equipamiento sea una realidad antes de 2030. El proyecto se ubicará en un solar de la calle Alcalde Pujol y ampliará la red cultural de la ciudad.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmado que los acuerdos adoptados en el marco de la reunión bilateral son “trascendentes a efectos de avanzar en la transformación de la ciudad desde el punto de vista del modelo económico, y para seguir facilitando servicios básicos de ciudadanía pensando en la educación, la cultura y la salud”.

El Magical se incorpora al proyecto Catalunya Media City

Finalmente, en el ámbito audiovisual, Generalitat y Paeria han pactado incorporar el Magical Media al proyecto Catalunya Media City, una iniciativa que convertirá Lleida en la tercera pata del principal hub audiovisual público catalán, junto con las Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs y el Parque Audiovisual de Terrassa. El objetivo es reforzar la proyección internacional del sector audiovisual catalán y consolidar una red de infraestructuras públicas dedicadas a la producción, la formación, la investigación y la innovación digital.