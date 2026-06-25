La primera gran ola de calor del verano deja al menos 212 muertes prematuras en España en tan solo cuatro días

España acaba de superar la primera gran ola de calor del verano con cuatro días seguidos de temperaturas hasta 45 grados, noches que en algunos casos no han bajado de los 30, avisos de nivel rojo en el norte y sur peninsular y un sinfín de récords hasta ahora impensables para un mes de junio. Los primeros análisis del episodio confirman que, debido a este fenómeno, se han registrado los dos días de junio más cálidos desde que existen registros en España y dos de las noches más infernales jamás vistas por estas fechas. Pero el balance más preocupante no es este. Según calcula el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), a lo largo de este episodio se produjeron al menos 212 muertes prematuras atribuíbles al calor extremo en España. El día más peligroso fue el miércoles cuando los termómetros volvieron a marcar valores récords para la época y causaron casi un centenar de decesos en una sola jornada. Sobre todo en el norte peninsular, donde se activaron avisos rojos ante la llegada inédita de temperaturas de más de 42 grados.

El cálculo, elaborado por científicos del Instituto de Salud Carlos III, refleja una estimación estadística basada en informes diarios sobre mortalidad y temperaturas en España. Según matizan los responsables de este proyecto, no se trata de un registro real de defunciones sino de un cálculo sobre cuántas de las muertes registradas en el país pueden ser atribuibles a las altas temperaturas. Los registros del estallido de calor de junio, el primero del verano que adquiere oficialmente la categoría de ola de calor, apuntan a que en apenas cuatro días se han producido al menos 212 decesos prematuros atribuíbles a las altas temperaturas. El domingo, durante el primer día oficial de la ola de calor, se estiman alrededor de 13 decesos atribuíbles al estallido de altas temperaturas. El lunes se calculan unos 38 más. El martes, uno de los días más álgidos del episodio, unos 66. Y el miércoles, en el último día de la ola de calor, el balance se eleva a 95 muertes prematuras en un día.

El miércoles, en el último día de la ola de calor, se estima que las altas temperaturas causaron al menos 95 muertes prematuras en un solo día

Las estadísticas apuntan a que la gran mayoría de los decesos se produjeron en las comunidades del litoral cantábrico, donde la población, acostumbrada a temperaturas más tenues, de golpe se vio expuesta a máximas de hasta 42 grados durante varios días seguidos. Los registros confirman un incremento de la mortalidad en Gipuzkoa, Bizkaia y Cantabria, tres de las zonas donde en los últimos días se han activado avisos rojos por temperaturas extremas. Pero más allá de estos territorios, en esta ola de calor también se ha observado un aumento de los decesos en Asturias y Galicia. En estos puntos, aunque el calor no haya sido tan extremo, la subida de las temperaturas ha impactado en una población que, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), destaca como la más envejecida de España y, por lo tanto, más vulnerable a las altas temperaturas.

En Catalunya se estima que la ola de calor ha causado al menos 42 muertes prematuras en cuatro días. La mayoría, entre martes y miércoles, cuando se activaron avisos de nivel naranja en el Ponent ante temperaturas de más de 40 grados. A estas estimaciones estadísticas se suman algunas cifras que, en su conjunto, ayudan a entender mejor el impacto de este episodio. Según afirma Protecció Civil, a lo largo de esta primera gran ola de calor del verano el Sistema d'Emergències Mèdiques ha tenido que atender al menos 264 personas por "afectaciones relacionadas con el calor". En más de la mitad de los casos se tuvo que activar una ambulancia y trasladar a los pacientes a un centro sanitario.

Grupos más afectados

Las muertes por altas temperaturas no siempre están relacionadas con episodios bruscos como, por ejemplo, los colapsos sufridos tras un golpe de calor. Estos casos, de hecho, tan solo representan una minoría de los decesos atribuibles a este fenómeno. "El principal impacto del estrés térmico en la salud es la sobrecarga crítica del sistema cardiovascular", comenta la investigadora Blanca Paniello, experta del ISGlobal en salud pública y cambio climático. La explicación, afirma, tiene que ver con el estado de estrés que sufre el cuerpo durante la exposición al calor extremo. Cuando suben las temperaturas, para disipar el exceso de calor, el organismo desvía el flujo sanguíneo hacia la piel, aumenta el gasto cardiaco y pierde líquidos a través del sudor. "Esta combinación de factores eleva el riesgo de eventos isquémicos, ictus, infartos de miocardio e insuficiencia renal aguda", comenta.

Se estima que casi la mitad de las muertes registradas durante este episodio fueron de mujeres de más de 85 años, uno de los grupos más vulnerables al calor extremo

Estos fenómenos afectan especialmente a grupos de riesgo como, por ejemplo, las personas mayores ya que, según explica Paniello, son grupos de población que debido a la edad suelen tener menor capacidad de termorregulación y acostumbran a tener enfermedades preexistentes que pueden, a su vez, aumentar su riesgo de sufrir complicaciones derivadas del calor. Esto, en la práctica, significa que muchas de las muertes atribuibles al calor son decesos relacionados con condiciones de salud preexistentes que se agravan cuando las temperaturas alcanzan valores extremos y el cuerpo ya no puede mantener una temperatura normal. En los cálculos del MoMo, de hecho, la gran mayoría de las muertes prematuras vinculadas al calor se corresponden a personas de más de 65 años. Más concretamente, a mujeres mayores. En esta ola de calor se calcula que casi la mitad de las muertes fueron de mujeres de más de 85 años.

Un reciente estudio publicado en la revista 'Nature Health' y también liderado por Paniello apunta a que, más allá de la edad o el género, las desigualdades sociales se han convertido en un factor clave que influye en las tasas de mortalidad atribuible a las altas temperaturas. "Factores como la pobreza energética, peores condiciones de vivienda, menor acceso a servicios sanitarios o menor información sanitaria pueden contribuir a aumentar el riesgo de muerte por calor en Europa", explica a EL PERIÓDICO la investigadora, que también reclama reforzar las medidas para mitigar los impactos del calor extremo en la población vulnerable. En este sentido, la especialista pide aumentar las campañas de información, reforzar las redes de refugios climáticos, aclimatar los espacios públicos, mejorar los sistemas de alerta temprana y apostar por un diseño urbanístico con más verde y más sombra para reducir así el efecto de la isla de calor urbana.