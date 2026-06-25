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Conjunto 'queer'

El grupo Fades denuncia una agresión homófoba durante un concierto en Vilassar de Mar

Fades, la 'queerband' en catalán que Vox denunció por gritar 'fuera fascistas': "Somos tres mariconcillas con minifalda que rapean frases intimidantes"

La banda musical Fades.

La banda musical Fades. / Manu Mitru

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El grupo musical Fades ha denunciado haber sido víctima de una agresión homófoba en un concierto este martes en Vilassar de Mar, en el que parte del público les lanzó cubitos de hielo durante su actuación. El origen de los ataques a la banda, formada por los mallorquines Ferran Pi, Vicenç Calafell y Àngel Exojo, parece deberse a su estética 'queer'.

Así lo ha denucniado la banda en un comunicado en sus redes sociales, en el que argumentó su decisión de suspender el espectáculo después de sufrir los ataques hasta en tres ocasiones. Los organizadores del evento, la asociación local La Rierada, han denunciado los hechos y ha subrayado que los autores de estos hechos nunca serán bienvenidas a sus actos.

Fades ha incidido en que se trata de la tercera vez que sufren una agresión homófoba en apenas diez conciertos que la banda lleva de gira. Tambiñen han denunciado que suelen ser objeto de "amenazas y de un odio generalizado" en sus redes sociales.

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La banda achaca los ataques a grupos de extrema derecha que les reprochan "ser personas 'queer' y defender la lengua y la cultura catalanas".

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