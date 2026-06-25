El Govern impulsa 161 plazas residenciales para jóvenes con trastornos graves de conducta

La Conselleria de Drets Socials creará o ampliará 161 nuevas plazas residenciales especializadas para reforzar la atención a adolescentes y jóvenes con trastornos del neurodesarrollo o problemas de salud mental de elevada complejidad, a menudo con alta dependencia, alteraciones graves de conducta y necesidad de un apoyo intensivo y sostenido. La previsión es que estas 161 plazas, ya ejecutadas o en curso, estén completadas a finales de año para ofrecer más recursos, más acompañamiento y más alternativas de apoyo a jóvenes y familias que conviven con situaciones de gran exigencia emocional, asistencial y social. A estas plazas se suman las 50 plazas residenciales especializadas que se pusieron en marcha el año pasado en Lleida, Balsareny y Barcelona.

Estos recursos están pensados para dar respuesta a adolescentes y jóvenes con trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual con problemas de salud mental, alta dependencia y alteraciones graves de conducta, así como a jóvenes con trastorno mental grave y conductas disruptivas con fuerte impacto social. Se trata de personas que requieren una atención sostenida, flexible y altamente especializada, capaz de adaptarse a las necesidades de cada persona y de su entorno.

Más allá de la ampliación de plazas, la Conselleria prevé reforzar los recursos de acompañamiento comunitario y apoyo a la autonomía, como pisos con apoyo y recursos de atención en el propio domicilio para personas con necesidades de apoyo y alta complejidad.

Noticias relacionadas

Estas actuaciones culminarán con la presentación, después del verano, del plan del Govern para reforzar la atención a adolescentes y jóvenes con trastornos del neurodesarrollo y/o problemas de salud mental de elevada complejidad.