Primeras detenciones por el tiroteo entre narcos en un piso del Born de Barcelona en la verbena de Sant Joan

Los Mossos d’Esquadra ya han realizado varias detenciones por el tiroteo ocurrido en un piso del barrio del Born de Barcelona hacia las once de la noche del martes, durante la verbena de Sant Joan. El intendente Ignasi Teixidó, subjefe de los Mossos en la ciudad, ha afirmado en Betevé que los indicios apuntan a una disputa entre bandas de narcotraficantes y que los detenidos intentaron huir de la policía.

El incidente al menos dejó un herido, pero no se han dado más detalles de las pesquisas. Los implicados no colaboraron inicialmente en la investigación policial. Fuentes policiales han explicado a la agencia ACN que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) investiga los hechos, junto con otros dos incidentes que no tendrían relación.

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Esa misma noche de los hechos, y a poca distancia de la zona, una patrulla de la Guardia Urbana paró un vehículo e intervino un arma de fuego corta y un kilo de cocaína. Por otra parte, esa misma noche un herido por arma de fuego apareció en el hospital de Bellvitge.