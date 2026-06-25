Derecho a Morir Dignamente pide agilizar los trámites para el acceso a la eutanasia

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha reclamado este jueves la implantación de un protocolo asistencial unificado con unidades especializadas en cada comunidad autónoma para agilizar y unificar los trámites de prestación de la eutanasia.

Con motivo del quinto aniversario de la aprobación de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la presienta de DMD, Loren Arsequet, ha afirmado que "la media de la ejecución del servicio a la eutanasia es de 73 días, lo que es una mejora comparada al año anterior pero sigue siendo demasiado tiempo" ya que la ley "prevé un proceso de entre 35 y 40 días y permite acortamientos que no se están aplicando".

De acuerdo a los datos provisionales ofrecidos por el Ministerio de Sanidad sobre la Ayuda Médica a Morir, desde 2021 se han producido 1.668 prestaciones del servicio a la eutanasia de las 3.811 solicitudes recibidas.

En 2025 se realizaron 565 de esas prestaciones de un total de 1.284 solicitudes recibidas. El año pasado hubo 157 denegaciones (el 13,2% de las solicitudes) y 374 personas fallecieron durante el proceso (el 31,5%). En total, las muertes por eutanasia en España suponen el 0,13% de todas las que se produjeron en 2025.

DMD ha solicitado la implementación de un protocolo asistencial de la eutanasia en todas las comunidades autónomas, que incluya "unas directrices estandarizadas, adaptadas a cada centro sanitario, para guiar a los profesionales en la tramitación de la eutanasia y minimizar la variabilidad".

Este protocolo, según Arseguet, debe aclarar a los profesionales cómo tratar y atender una solicitud en cada centro sanitario.

En este sentido, desde la asociación ha reclamado la creación de una Unidad de Eutanasia en cada comunidad autónoma que aporte información a la ciudadanía y sirva de apoyo operativo a los profesionales para facilitar la tramitación de la prestación.

Asimismo, han pedido la creación de la figura de "modelos de profesionales referentes", un grupo especializado y formado de médicos a los que el resto de profesionales puedan acudir para guiarse en el proceso de prestación del servicio y "no sentirse solos frente a esa solicitud".

Según el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, "en todas las comunidades autónomas no es obligatorio informar de las solicitudes. Oficialmente los profesionales tienen la obligación de ser responsables de un tratamiento que se solicita, excepto que sean objetores de conciencia, pero si él o ella no quiere hacerse responsable del proceso, no lo va a hacer".

Así pues, desde la asociación consideran "importante realizar un reconocimiento profesional a las personas implicadas en la prestación, liberando agenda y compensando el exceso de jornada para un procedimiento que es muy complicado", ha indicado Arseguet.

DMD también ha denunciado la ausencia o tardanza de datos que reciben desde la Administración pública.

"Queremos saber cuál es el plazo de tiempo hasta la designación del médico responsable, cuál es la enfermedad de base de todas las solicitudes y cuáles son los motivos de denegación de prestación y la evolución de cada caso, así como un modelo común de informe para todas las comunidades autónomas", ha concluido Arseguet.

Con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo publicada este miércoles que reconocía que una persona con una "vinculación particularmente estrecha" con un paciente que solicita la eutanasia pueda recurrir judicialmente la decisión, Marín ha afirmado que "es surrealista que pueda haber una tercera persona con legitimidad para negarte un derecho fundamental. Nadie se puede meter en tu decisión de morir".