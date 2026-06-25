La cita para una ayuda de dependencia que llega tarde: "El plazo es de seis meses y la primera visita fue al año, cuando mi abuela ya había fallecido"

Yolanda Posada perdió a su abuela mientras esperaba una cita para una ayuda de dependencia. El plazo máximo para resolver estos procedimientos es de seis meses, pero la primera cita de valoración llegó cuando ya había transcurrido más de un año desde la solicitud. Según los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en Galicia fallecieron 34 personas durante los cinco primeros meses del año mientras aguardaban el reconocimiento o la tramitación de una prestación vinculada a la dependencia.

Es una de las comunidades con menos casos de este tipo, sin embargo así fue el caso de Josefa Chaves, una vecina de Teo de 92 años a la que la asistencia no le llegó a tiempo. Su nieta, residente en Vigo, presentó la solicitud de dependencia junto a su familia el 25 de febrero de 2025. Durante meses realizó llamadas, reclamaciones y escritos para alertar del deterioro de la salud de su abuela y solicitar una agilización del expediente. «La necesidad de una ayuda económica para acceder a un centro de día o contar con cuidados era inminente», explica.

Sin embargo, la primera cita de valoración no fue comunicada hasta mediados de mayo mediante una llamada automática que fijaba la visita para el 11 de junio. Josefa Chaves falleció el 27 de mayo, dos semanas antes de la fecha prevista para la evaluación. Pese a ello, la funcionaria acudió igualmente al domicilio en la jornada señalada. Según relata Posada, la trabajadora le indicó que únicamente realizaba una visita diaria por concello, una circunstancia que, a su juicio, refleja la falta de recursos del sistema. «Algo no está funcionando», sostiene.

La joven denuncia que el problema va más allá de su caso particular. Durante la tramitación llegó a presentar varias quejas ante la Administración autonómica y asegura que recibía respuesta a esos escritos en cuestión de días, pero sin que el expediente avanzase. Tras el fallecimiento de su abuela, envió un correo a distintos departamentos relacionados con la dependencia y recibió una llamada desde la Secretaría Xeral lamentando lo sucedido. «No necesito que me pidan perdón; lo que quiero es que esto no vuelva a pasar», dice.

Posada considera que la dependencia es una asigantura pendiente que podrá ir a peor en el futuro. A su juicio, las demoras administrativas obligan a muchas familias a asumir gastos inasumibles mientras esperan una resolución. «¿Quién puede permitirse pagar una residencia que cuesta entre 2.300 y 2.700 euros al mes?», se pregunta. Muchas familias, afirma, se ven obligadas a dejar de trabajar, asumir personalmente los cuidados o recurrir a soluciones precarias mientras esperan por unas ayudas que, en teoría, deberían llegar en unos plazos muy inferiores.

«La dependencia es un problema prioritario y no está recibiendo la atención que merece», lamenta. También le preocupa el futuro. «No puede ser que una persona de 92 años tenga que esperar más de un año para una valoración cuando la ley establece que el procedimiento debe resolverse en seis meses». A su juicio, el envejecimiento progresivo de la población hará todavía más evidente un problema que ya está provocando retrasos de meses e incluso años.

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Tras el fallecimiento de Josefa Chaves, el expediente fue archivado. La familia inició nuevas reclamaciones por vía administrativa y estudia acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para depurar posibles responsabilidades derivadas de la demora en la tramitación.