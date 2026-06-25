Los pleitos por préstamos, hipotecas o desahucios pueden tardar hasta 12 años en resolverse

Los pleitos civiles por préstamos, hipotecas, cláusulas abusivas, desahucios y tarjetas de crédito pueden tardar hasta 12 años en resolverse. El mayor tapón se produce en el Tribunal Supremo, donde los casos permanecen una media de siete años, pero también en la Audiencia de Barcelona, donde las sentencias de los recursos se dictan en unos tres años. La tramitación en el juzgado de primera instancia abarca dos años. Así lo ha asegurado este jueves el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, durante la presentación de la memoria de este órgano judicial correspondiente a 2025.

La saturación de la justicia no disminuyó el año pasado y los asuntos pendientes continúan acumulándose en las 11 secciones civiles de la Audiencia de Barcelona, donde los magistrados soportan una carga de trabajo un 178% superior a la que fija el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): la media de casos que ingresan es de 556 por juez, cuando el Poder Judicial marca 200. “Estos retrasos están repercutiendo en el día a día de la gente”, ha subrayado Recio.

Los jueces de la Audiencia de Barcelona gestionan una media de 556 casos, cuando el CGPJ fija un tope de 200: ese exceso de carga de trabajo comporta tres años de retraso en la resolución de asuntos

Recio ha hecho especial hincapié en la situación por la que pasan las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona, que, en sus palabras, resuelven los asuntos que más afectan a los ciudadanos y a los consumidores. En estos tribunales se produjo en 2025 un incremento en el ingreso de asuntos, al pasar de 22.673 en 2024 a 27.869 en 2025. Y, aunque se han resuelto más demandas de un año a otro —16.333 en 2024 y 18.141 en 2025—, las causas en trámite también han aumentado: 29.751 en 2024 y 40.138 en 2025. Este tribunal, en palabras de Recio, está "superado".

El presidente de la Audiencia pide doblar la cifra actual de 56 jueces para agilizar la justicia

Esa carga de trabajo supone un retraso de unos tres años en la resolución de los conflictos, una situación que puede agravarse porque este año sigue creciendo la entrada de asuntos. Para poder resolver los 40.138 asuntos en trámite se necesitarían tres años sin que se registren nuevas entradas, algo totalmente imposible, ya que la previsión es que al final del año haya 50.000 casos pendientes. De ahí que el presidente de la Audiencia reclame reforzar este órgano judicial, que cuenta en la actualidad con 56 jueces, con 16 más para este 2026, aunque, a su entender, debería doblarse la plantilla.

Antonio Recio, presidente de la Audiencia de Barcelona / El Periódico

Las peticiones de refuerzo han sido, por ahora, denegadas de forma "sistemática", bajo el argumento de la "insuficiencia" de recursos económicos para incrementar las plazas en las secciones civiles, según ha explicado Recio. En el horizonte solo se vislumbra un aumento de ocho jueces cuando sea aprobado un real decreto, una cantidad que "es insuficiente", en opinión del presidente de la Audiencia.

Las posibles soluciones para aligerar el colapso son las comisiones de servicios —apoyo de otros jueces—, potenciar la mediación, modificar la ley para que se puedan rechazar de plano las demandas que sean "manifiestamente infundadas", incrementar la cuantía de las reclamaciones económicas —de 3.000 euros a 6.000— o reformar las reglas para limitar la extensión de los recursos, como ocurre en el Tribunal Supremo.

Leve mejoría en primera instancia y familia

Solo se ha constatado una leve mejoría en los juzgados de primera instancia —civil— repartidos por la provincia, sin contar los que están en Barcelona ciudad. En estos órganos judiciales, los asuntos en trámite han bajado de 61.540 a 56.571, reduciéndose la acumulación al resolverse más asuntos de los que ingresan. Lo mismo ocurre en los juzgados de familia, donde se ha pasado de 5.390 asuntos en trámite en 2024 a 4.123 en 2025.

En los juzgados de violencia contra la mujer, las cifras son distintas y se produce un pequeño crecimiento de los procesos en trámite: 6.910 en 2024 y 7.278 en 2025. Lo mismo sucede en los juzgados de instrucción, donde los asuntos en trámite han aumentado —29.395 en 2024 y 33.932 en 2025—, y en los juzgados mixtos de instrucción y civiles que hay en algunas poblaciones —51.299 en 2024 y 55.008 en 2025—.

En total, el presidente de la Audiencia de Barcelona reclama la incorporación este año de un mínimo de 118 jueces en la provincia de Barcelona, algunos de ellos para los juzgados de la capital catalana, pero también para Arenys de Mar, Cerdanyola, Cornellà de Llobregat, Manresa o Vilanova i la Geltrú. Por ahora, el Gobierno tiene previsto 91 para este año.

Recio también considera importante hacer un esfuerzo para conseguir la estabilidad en la plantilla judicial a través de un complemento retributivo para los jueces que se queden en Catalunya. En la actualidad, de las 800 plazas de jueces que hay en la comunidad, 200 están vacantes y están cubiertas con sustitutos.