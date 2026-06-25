Infraestructuras
La ACA invertirá 1,3 millones de euros en la renovación de seis válvulas y la modernización de la presa de Darnius-Boadella
El proyecto ha salido a información pública y cuenta con la cofinanciación del fondo FEDER.
La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha sometido a información pública el proyecto para renovar y modernizar diversos elementos de la presa de Darnius-Boadella, en la comarca del Alt Empordà, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua a varios municipios de la comarca. El proyecto está valorado en 1,3 millones de euros e incluirá la renovación de seis válvulas, además de la sustitución de dos tramos de una tubería, los caudalímetros y los cuadros de mando. Las actuaciones estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa FEDER de Cataluña 2021-2027.
Los trabajos se centrarán en la renovación de seis válvulas distribuidas entre las tres captaciones existentes en la presa (superior, inferior y auxiliar). Esto permitirá una gestión más precisa del agua destinada al abastecimiento urbano.
Además de estas actuaciones, se llevarán a cabo otros trabajos, como la sustitución de dos tramos de tubería, la instalación de un caudalímetro en el tramo de la conducción de abastecimiento donde confluyen las tres captaciones y la habilitación de la comunicación del caudal liberado a los cuadros de mando, entre otras actuaciones.
El embalse de Darnius-Boadella destina su agua a las demandas de riego de la zona y al abastecimiento de 12 municipios del Alt Empordà, concretamente: Cadaqués, Castelló d’Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra y El Far d’Empordà.
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