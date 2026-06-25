Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto VenezuelaLa GuairaMapa terremoto VenezuelaImágenes terremotoZapateroSánchezFadesVía LácteaMundialIlia TopuriaSeguridad SocialAmazon Prime Day
instagramlinkedin

Infraestructuras

La ACA invertirá 1,3 millones de euros en la renovación de seis válvulas y la modernización de la presa de Darnius-Boadella

El proyecto ha salido a información pública y cuenta con la cofinanciación del fondo FEDER.

Desembalse de Darnius-Boadella, 6 de marzo de 2026

Desembalse de Darnius-Boadella, 6 de marzo de 2026 / Josep Lopez Navarro / EMP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha sometido a información pública el proyecto para renovar y modernizar diversos elementos de la presa de Darnius-Boadella, en la comarca del Alt Empordà, con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua a varios municipios de la comarca. El proyecto está valorado en 1,3 millones de euros e incluirá la renovación de seis válvulas, además de la sustitución de dos tramos de una tubería, los caudalímetros y los cuadros de mando. Las actuaciones estarán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa FEDER de Cataluña 2021-2027.

Los trabajos se centrarán en la renovación de seis válvulas distribuidas entre las tres captaciones existentes en la presa (superior, inferior y auxiliar). Esto permitirá una gestión más precisa del agua destinada al abastecimiento urbano.

Además de estas actuaciones, se llevarán a cabo otros trabajos, como la sustitución de dos tramos de tubería, la instalación de un caudalímetro en el tramo de la conducción de abastecimiento donde confluyen las tres captaciones y la habilitación de la comunicación del caudal liberado a los cuadros de mando, entre otras actuaciones.

Noticias relacionadas

El embalse de Darnius-Boadella destina su agua a las demandas de riego de la zona y al abastecimiento de 12 municipios del Alt Empordà, concretamente: Cadaqués, Castelló d’Empúries, Figueres, Fortià, Llers, Riumors, Roses, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilamalla, Vila-sacra y El Far d’Empordà.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Detenido en un autobús con destino a Rumanía con 139 móviles robados en el Primavera Sound
  2. Tomás Torralbo, mejor nota de la PAU en Barcelona: 'Mi madre también fue la mejor alumna de la selectividad en Rumanía
  3. La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
  4. Dos años de cárcel por robar 8 euros y unas tijeras de podar
  5. Estabilizado el incendio que ha obligado a confinar a los vecinos de Sant Quirze Safaja
  6. La misión europea Euclid captura la fotografía más grande y detallada del centro de la Vía Láctea con más de 60 millones de estrellas
  7. Un supuesto tiroteo en El Born, un herido de bala en Bellvitge y un coche cargado de droga: el misterio del triple suceso de Sant Joan en Barcelona
  8. La Ruta 66 de Catalunya: un auténtico road-trip de 2.000 kilómetros entre montañas, viñedos y aguas cristalinas

La ACA invertirá 1,3 millones de euros en la renovación de seis válvulas y la modernización de la presa de Darnius-Boadella

La ACA invertirá 1,3 millones de euros en la renovación de seis válvulas y la modernización de la presa de Darnius-Boadella

Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día

Llega un cambio de tiempo que bajará las temperaturas hasta 8 grados en un día

Qué hacer si te encuentras un animal en la carretera: lo que recomienda la DGT y lo que siempre debes evitar

Qué hacer si te encuentras un animal en la carretera: lo que recomienda la DGT y lo que siempre debes evitar

Hasta un 30% de las personas atendidas por adicciones pasa gran parte de su tiempo en soledad

Hasta un 30% de las personas atendidas por adicciones pasa gran parte de su tiempo en soledad

Los científicos alertan: "Solo en 2025 se perdieron 92.000 millones de euros en catástrofes naturales asociadas al cambio climático"

Los científicos alertan: "Solo en 2025 se perdieron 92.000 millones de euros en catástrofes naturales asociadas al cambio climático"

El grupo Fades denuncia una agresión homófoba durante un concierto en Vilassar de Mar

El grupo Fades denuncia una agresión homófoba durante un concierto en Vilassar de Mar

Dolores, 50 años, obligada a renunciar a la tutela de su hijo para conseguir plaza en salud mental: "El sistema es perverso"

Dolores, 50 años, obligada a renunciar a la tutela de su hijo para conseguir plaza en salud mental: "El sistema es perverso"

La cercanía como forma de entender el seguro: el proyecto de Occident en Montmeló

La cercanía como forma de entender el seguro: el proyecto de Occident en Montmeló