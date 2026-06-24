Trabajar bajo un "sol criminal", con temperatura récord de 40 grados: "No nos queda otra que apechugar"

"Trabajar hay que trabajar", dicen con resignación quienes trabajan al aire libre estos días en Asturias en unas calles que parecen hornos y bajo un ambiente absolutamente sofocante. Todos ellos coinciden en la dinámica para evitar el temido golpe de calor: buscan sobre todo mantenerse hidratados y aprovechar siempre que pueden cualquier instante de sombra.

Para los operarios de la construcción en Avilés, la jornada de este martes se presentaba especialmente dura. En un solar de la plaza del Carbayedo, José Luis Menéndez recogía el cable de un alargador bajo un sol que ya apretaba desde primera hora. Reconoce que estos días "se pasa mal", aunque en la obra no hay demasiadas alternativas y toca seguir adelante. "No queda otra que apechugar", resume. Su receta pasa por beber con frecuencia y no esperar a tener sed. "Hay que tomar agua todo el rato y mantenerse hidratado", explica Menéndez, que procura evitar el agua demasiado fría porque, según su experiencia, "hace que sudes más". Por eso prefiere tomarla a temperatura ambiente y regular los esfuerzos cuando el calor empieza a hacerse más pesado.

A unos metros, en la calle Pruneda, Sergio Sánchez preparaba una fuente para su limpieza. La cercanía del agua podría parecer una ventaja, pero él rebaja esa impresión. "Calor se pasa igual", afirma. Además, recuerda que el uniforme deja poco margen para aliviar la jornada, "ni bermudas ni nada parecido", así que solo queda aguantar, sobre todo entre las once de la mañana y la una, las horas que considera más duras.

Sergio Sánchez, en Avilés. / Lne

Sin tregua en el "refugio climático" de Oviedo

Hay más trabajos en los que uno no se puede plantar a pesar de que el sol apriete con tanta dureza como hizo este martes en Oviedo. Es el caso de los jardineros Juan José Fernández Martínez y Daniel Puente Díaz: dos de los trabajadores que cada día componen el famoso calendario vegetal del Paseo de los Álamos, en pleno Campo San Francisco, que se ha convertido en un reclamo turístico y en ocasiones viral. La imagen es fresca y amable para quien la fotografía, pero se construye a ras de suelo, entre tierra, plantas, sudor y calor. "Es complicado, es complicado porque hace mucho calor y, con lo que está pasando, cada año más", dice Juan José, que lleva 38 años trabajando y se ríe de quienes niegan el cambio climático. "Hasta hace unos diez años estaba medio verano orbayando y casi no había ni que regar. Ahora hay un sol de justicia ya desde la primavera", explica.

Aunque el Campo San Francisco es "un refugio climático" y en su interior "suele haber cuatro o cinco grados menos", para aguantar las altas temperaturas, explican los trabajadores, toca "hidratarse, mucha agua" y procurar trabajar en las zonas más sombrías durante las horas centrales del día. Y es que al calor asfixiante se suman el pantalón largo, los equipos de protección, los cascos, los arneses, "el calor de las máquinas" y, con la sequía, "el abundante polvo". Daniel Puente, por su parte, lo tiene más que claro: "A mí dame el frío y no el calor".

Los jardineros que ponen las letras en el Campo San Francisco. / Miki López

Un poco de aire "para ir tirando" los cuponeros en Gijón

Una pequeña cabina en la que apenas se puede mover uno es el refugio de César Allende para combatir el calor a pie de calle. Desde hace 40 años se dedica a repartir suerte entre los gijoneses como cuponero, primero como itinerante y ahora como fijo en su puesto de la calle de Palacio Valdés, La Acerona, donde su mayor aliado es una pequeña toma de aire y mucha bebida. "Tengo un poco de aire y gracias a eso voy tirando. Como está hecha casi toda de cristal hace un efecto lupa que te mueres", muestra Allende que también señala que hay que tener cuidado con el aire acondicionado. "No lo puedo tener puesto todo el rato porque acabo malo".

El cuponero César Allende / C. T.

Estas duras jornadas donde el termómetro roza temperaturas extremas también le afectan en lo laboral, ya que nota como las ventas descienden. "Con el sol este es criminal estos días. Vendes un poco por la mañana, luego la gente marcha a la playa y luego por la tarde otro poco. El mayor pico es a última hora cuando ya regresan de la playa", explica este cuponero que confiesa que "para nosotros estos días son muy malos" y que también pasan "muchas horas muertas". Además del aire acondicionado, "abundante agua y tirar como se pueda", añade con cierta resignación, aunque con la esperanza de que el verano sea más relajado. "El año pasado también vinieron unos días infernales a finales de junio y el resto del verano no fue para tanto. Yo suelo decir que los asturianos somos majísimos porque invitamos hasta al invierno a veranear", asegura entre risas.

Escaso refresco para los carteros

Una botella de agua fría, gorra, crema solar y gafas de sol. Con esos elementos enfrenta la ola de calor el cartero de Correos de Grado, Pedro Rodríguez García, durante su turno de reparto a pie con carrito en la villa moscona. "Es duro con tanto calor, pero como entramos en portales y casas hay momentos de refresco y se notan", explica el joven de 36 años a su llegada a la oficina moscona tras la entrega de cartas durante la mañana de este martes.

Así, mientras permanezca activa la alerta naranja decretada por Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Asturias, Correos tiene un protocolo en el que la plantilla del turno de mañana no realiza labores de reparto domiciliario más allá de las 13.00 horas, mientras que, en el turno de tarde, dichas labores no se retoman hasta las 17.00 horas. Unas horas centrales del día en las que se encuentran en la oficina realizando labores de clasificado, entre otros.

El cartero Pedro Rodríguez García, en Grado. / Lne

Además, Correos pone a disposición de los empleados gorras técnicas para cubrir la cabeza y crema solar para la protección frente al aumento de la radiación ultravioleta: "Y tenemos una parada de 20 minutos que aprovecho para desayunar en algún sitio con aire acondicionado", comenta Rodríguez, quien detalla que en estas jornadas de ola de calor los vecinos se portan muy bien con él y le ofrecen refrescos y agua fría cuando deja las cartas en el buzón. "Siempre hay alguien que te rellena la botella con agua fría", añade.

Asimismo, Correos informa que han ofrecido "abundante" material divulgativo en las oficinas orientado a concienciar sobre los riesgos del calor. Entre otros, incluye consejos para afrontar la actividad diaria durante el verano, pautas para prevenir el golpe de calor, así como indicaciones para su detección y actuación en caso de producirse: "Por ahora nunca tuve un problema ni me pasó un golpe de calor", señala el cartero de Grado, que afronta estas jornadas de ola de calor con buen ánimo.

Por otro lado, Correos indica que en caso de alerta roja por calor se suspenderán las tareas de reparto a pie y en moto en el turno de tarde, quedando limitada la actividad, a partir de las 17.00 horas, al reparto en vehículos de cuatro ruedas para la distribución de envíos registrados pues estos furgones están climatizados. En caso de alerta roja, también se prevé la implantación de pausas de actividad de 5 o 10 minutos por cada hora de trabajo.

Paradas de cinco minutos para los operarios municipales en Tapia

José López es operario municipal del Ayuntamiento de Tapia y estos días le toca trabajar en plena ola de calor. "Se lleva con mucha agua", bromea. Natural de Gijón, se crio en Madrid, por lo que este calor le parece llevadero. "Intento hacer de vez en cuando una parada de cinco minutos a la sombra y beber mucha agua, pero para trabajar fuera todas las épocas son complicadas. Yo prefiero el calor que el frío del invierno", señala mientras realiza tareas de mantenimiento en los alrededores de la playa de Tapia.

Cuenta López que depende también de cada persona y su tolerancia al calor. "Lo que pasó este año es que llegó de golpe, pero en esta época lo normal es que haya calor", señala.

José López, en la playa de Tapia. / T.C.

Aparcar en la sombra y ducha fría al llegar a casa

Rufino González resopla cuando habla del calor. Es repartidor en la comarca del Nalón de diferentes tipos de artículos, entre ellos chucherías. Asegura que "estos calores que estamos sufriendo no son normales" y que no hay fórmulas mágicas para atenuar las altas temperaturas. "Hay que hidratarse bien, procurar andar siempre por la sombra y aparcar también en sombra".

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Rufino González, en pleno reparto / Lne

"Y chupar calor, no queda otra", resume con humor. Un día como el vivido este martes "me bebo una o dos botellas de agua de litro y medio. Y en la camioneta voy con la ventanilla abajo por donde puedo porque no tengo aire acondicionado, pero mientras vas rodando refrescas un poco. No queda otra, al final se la jornada pillaré una sudada de impresión pero luego ducha fría al llegar a casa. No queda otra".