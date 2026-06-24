Los Mossos investigan un nuevo tiroteo vinculado a un narcoasalto en el barrio del Born de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra investigan un tiroteo en un piso del barrio del Born de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella. El cuerpo ha explicado que los hechos tuvieron lugar la noche de la verbena de San Juan y que las personas implicadas no colaboran en la investigación.

Según ha avanzado 'El Caso', una persona ha resultado herida por arma de fuego en el barrio del Born y la policía investigan los hechos como un posible narcoasalto, es decir, un robo de droga entre personas vinculadas al tráfico de drogas.