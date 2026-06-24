La Ruta 66 catalana existe: 13 días entre pueblos medievales, viñedos, Pirineos y playas mediterráneas

Entre paisajes cambiantes y carreteras panorámicas, el 'Grand Tour de Catalunya' se ha consolidado como una de las propuestas turísticas más completas para descubrir el territorio catalán, y muchos ya lo comparan con la prestigiosa Ruta 66 -dentro de las posibilidades del territorio, de dimensiones mucho más reducidas- . Esta gran ruta circular invita a recorrer Catalunya en vehículo, conectando ciudades históricas, espacios naturales y rincones preciosos. Diseñado para realizarse durante todo el año, el itinerario permite explorar el territorio a un ritmo pausado y alejado de las experiencias turísticas convencionales.

La ruta, que parte de Barcelona y regresa a la capital catalana, atraviesa algunos de los lugares más emblemáticos del territorio. El recorrido pasa por Tarragona, Lleida, La Seu d'Urgell y Figueres antes de completar el círculo, ofreciendo al viajero la posibilidad de descubrir desde monasterios y viñedos hasta parques naturales y pueblos medievales. Además de su versión completa de 13 días, el itinerario también puede realizarse por tramos adaptados a diferentes intereses y tiempos de viaje.

Uno de los grandes atractivos del Grand Tour es la variedad de experiencias que reúne en un mismo trayecto. El visitante puede adentrarse en el Delta de l'Ebre, recorrer los Pirineos catalanes, contemplar el románico de la Vall de Boí o seguir la huella de Salvador Dalí en el Empordà. La gastronomía también juega un papel protagonista, con degustaciones de vinos, productos locales y recetas tradicionales que permiten conocer la esencia de cada comarca.

Las cuatro etapas de la ruta

Tramo 1: Barcelona - Tarragona

El viaje arranca en Barcelona, donde el modernismo y la obra de Gaudí marcan el inicio del recorrido. La ruta continúa hacia Montserrat y el interior de Catalunya, atravesando comarcas con castillos medievales y paisajes de viñedos hasta llegar al Penedès, tierra de cavas y bodegas. El trayecto finaliza en Tarragona, donde el legado romano, las playas y la gastronomía mediterránea se convierten en los grandes protagonistas.

Tramo 2: Tarragona - Lleida

Desde la antigua Tarraco romana, la ruta se adentra en la Costa Daurada y las Terres de l'Ebre, con paradas en espacios naturales como el Delta de l'Ebre y pueblos marineros llenos de encanto. El recorrido continúa por el interior, entre viñedos del Priorat, monasterios y paisajes poco conocidos, hasta alcanzar la ciudad de Lleida y su imponente Seu Vella.

Tramo 3: Lleida - La Seu d'Urgell

El tercer tramo abandona la llanura para adentrarse en los Pirineos catalanes, pasando por el Congost de Mont-rebei, el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, así como el conjunto románico de la Vall de Boí. La ruta también recorre la Vall d'Aran y sus pueblos de montaña antes de llegar a La Seu d'Urgell, puerta de entrada al Pirineo.

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Tramo 4: La Seu d'Urgell - Figueres

Este tramo avanza hacia el este bordeando el Parque Natural del Cadí-Moixeró y atravesando algunos de los paisajes más espectaculares del Pirineo. El recorrido pasa por Ripoll, la Garrotxa y sus volcanes, además de pueblos medievales como Besalú y Banyoles. La ruta concluye en Figueres, ciudad natal de Salvador Dalí y punto de entrada al universo surrealista del artista catalán.