Chupinazo de salida a las colonias de verano: "¡Qué ganas de tirarnos a la piscina y de jugar!"

"De lo que más ganas tengo es de la piscina". Mateo, de 6 años, lo tiene claro. Después de días contando las horas para que terminara el curso, por fin ha empezado una de las experiencias que más ha esperado durante el año: las colonias de verano.

Como él, miles de niños y jóvenes de toda Catalunya cambian estos días las aulas por mochilas, excursiones, juegos, amistades y actividades al aire libre. Con el fin del curso escolar, entidades como Pere Tarrés y Fundesplai dan el chupinazo de salida a su campaña de verano con las primeras colonias de la temporada. "Estos días son mi momento favorito del año, cuando mejor me lo paso", cuenta Unai, uno de los niños que va de colonias con Fundesplai.

El primer autocar de Fundesplai partió el viernes pasado desde Barcelona con una veintena de niños del esplai Tropezando con Suerte, rumbo a la casa de colonias La Cinglera, en Vilanova de Sau (Osona, Barcelona). Allí se encontraron con otros grupos procedentes de Montcada y Canovelles hasta sumar cerca de 70 niños, que están pasando estos primeros días de vacaciones entre juegos, excursiones, kayak y actividades en plena naturaleza.

"He estado nervioso pensando en que se acababa el cole y empezaban las colonias: además de bañarme en la piscina, también tengo ganas de hacer nuevos amigos" — Mateo

Días de emoción y nervios

Mientras los monitores cargan equipajes y las familias se despiden, la emoción se mezcla con los nervios. "He estado nervioso estos días pensando en que se acababa el cole y empezaban las colonias", reconoce Mateo. Además de la piscina, espera hacer algo que para muchos es la mejor parte de la experiencia: "Tengo ganas de hacer nuevos amigos".

La ilusión también se comparte entre los más pequeños. Valery e Ian explican, entusiasmados, que cuentan las horas para bañarse en "la piscina, hacer las actividades de la noche y, sobre todo, ir en kayak". "Acabamos de salir del cole ahora mismo y ya nos vamos de colonias, estoy muy contenta, pero también nerviosa", añade Valery.

"He ido un montón de veces y siempre tengo ganas de volver" — Adriel

Adriel y Unai coinciden: "¡Qué ganas de tirarnos a la piscina, divertirnos y jugar!". Y añaden otro clásico de las colonias: "Las actividades de noche son muy divertidas, hacer juegos nocturnos con las linternas nos gusta mucho". Adriel cuenta que no es la primera vez que va de colonias: "He ido un montón de veces y siempre tengo ganas de volver".

Primeras veces fuera de casa

Para muchos, las colonias empiezan mucho antes de despedirse de sus padres y de subir al autobús: el momento de hacer la maleta también es una tarea que viven con emoción. "Quería empezar a hacer la maleta hace semanas, pero mi madre ha querido hacerla estos últimos días", comenta Unai. Entre los imprescindibles destacan la crema de sol, las chanclas, las gorras "y sobre todo las gafas de sol", añade Adriel.

"Echaré de menos a mi madre por la noche, pero me hace mucha ilusión ir por primera vez de colonias y hacer actividades en la naturaleza" — Ian

Aunque los más pequeños no esconden su emoción por pasar unos días fuera de casa haciendo actividades diferentes, para muchos es la primera vez que se separan de sus padres. "Echaré de menos a mi madre por la noche, pero me hace mucha ilusión ir por primera vez de colonias y hacer actividades en la naturaleza", reconoce Ian.

Dormir fuera de casa es una de las experiencias que más emoción despierta entre los pequeños. "Me gusta dormir con mis amigos porque nos quedamos un buen rato hablando y riendo antes de dormirnos", apunta Unai.

Salida del primer autocar de Fundesplai desde Barcelona, marcando el inicio de las colonias de verano. En la imagen, Adriel Sanchez y Unai Osset. Barcelona. 19/06/2026. Sociedad / Marc Asensio Clupes / EPC

"¡Qué ganas de tirarnos a la piscina, divertirnos y jugar!" Adriel y Unai

Favorecer la autonomía

Para muchas familias, las colonias son mucho más que unos días de diversión. Son una oportunidad para que sus hijos ganen autonomía y se relacionen con otros niños y niñas.

"Es una actividad muy bonita y muy creativa en la que los niños se hacen más autónomos e independientes", explica Ashley. "Conectan con la naturaleza y aprenden el valor del compañerismo". Ashley conoce bien las actividades de Fundesplai porque sus hijos ya habían participado anteriormente en los 'casals'. "La experiencia siempre ha sido muy buena", asegura.

También destaca el impacto que tienen estas actividades en la organización familiar durante los meses de verano. "Ayuda mucho a la conciliación familiar, porque somos muchas las familias que trabajamos en verano".

Salida del primer autocar de Fundesplai desde Barcelona, marcando el inicio de las colonias de verano. En el centro de la imagen, Ashley con sus dos hijos. Barcelona. 19/06/2026. Sociedad / Marc Asensio Clupes / EPC

"Es una actividad muy bonita y muy creativa donde los niños aprenden a ser más autónomos e independientes" Ashley

Evelyn, madre de Valery e Ian, vive este momento con una mezcla de orgullo y emoción. "Mis hijos nunca se habían separado de mí y esto les ayudará a espabilarse un poco", comenta entre risas. Para ella, la experiencia tiene un valor que va mucho más allá del ocio: "Les ayuda mucho en la integración social: conocen la naturaleza y ganan autonomía".

"Estoy un poco nerviosa por separarme de ellos, pero estoy segura de que lo pasarán genial y volverán con muchas anécdotas para contarme", añade Evelyn.

En el caso de Keydy, madre de Mateo, las colonias se han convertido ya en una tradición: "Esta es la tercera vez que mi hijo va de colonias y es lo que más espera durante todo el año". "El 'casal' y las colonias son espacios donde los niños se divierten y disfrutan".

Keydy también comenta que con el dinero que se gasta en las colonias podría pagar a una persona para que se quedase con su hijo en casa mientras ella trabaja. "Sin embargo, prefiero que haga actividades y excursiones, que aprenda y socialice con otros niños antes de que pase el verano delante de una pantalla".

Salida del primer autocar de Fundesplai desde Barcelona, marcando el inicio de las colonias de verano. Barcelona. En la imagen, Keydy y su hijo Mateo. 19/06/2026. Sociedad / Marc Asensio Clupes / EPC

"Prefiero que estén en estas actividades, haciendo excursiones, aprendiendo y socializando con otros niños antes de que se pasen el verano delante de una pantalla" Keydy

Objetivo educativo

Detrás de cada una de estas historias está el objetivo que impulsa la campaña de verano de Fundesplai. "El objetivo principal es garantizar un ocio educativo y de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes", explica Mireia García, responsable del departamento de ocio de la entidad.

Durante las próximas semanas pasarán por las actividades de la organización miles de participantes. Entre colonias, casales, campamentos, rutas, campos de trabajo y campus especializados, la campaña ofrece más de 110.000 plazas en más de 1.800 actividades.

"Es esencial que durante las vacaciones tengan la oportunidad de disfrutar del ocio educativo", señala García. Y ese ocio educativo adopta hoy formas muy diversas: desde casales con metodologías de aprendizaje-servicio hasta campus especializados en inteligencia artificial, drones o biología marina.