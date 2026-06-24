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Sant Joan 2026, en directo | Última hora del tráfico y la operación salida, incidencias en el transporte público y verbenas en Barcelona y resto de Catalunya
Mapa de las verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona, por barrios
El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales
La operación retorno por Sant Joan comenzará este miércoles, con especial incidencia por a tarde.Este martes salieron alrededor de 490.000 vehículos del área metropolitana para celebrar la verbena.
EL PERIÓDICO abre este hilo informativo para seguir el estado de las carreteras.
Limitación a 80 km/h
Con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad, Transit aplica diversas medidas especiales. Desde las cinco de la tarde y hasta las diez de la noche se limita la velocidad a 80 kilómetros por hora en diferentes vías del entorno metropolitano como la C-31 y la C-32 entre Barcelona y Castelldefels, la B-23 entre Sant Joan Despí y el Papiol, la AP-7 entre el Papiol y Martorell y la B-2. Además, se ha restringido el tráfico de vehículos pesados esta tarde en la AP-7 entre Maçanet de la Selva y Hospitalet de l'Infant. En paralelo, los Mossos han desplegado un dispositivo especial con 286 agentes de tráfico y 52 controles policiales, con la participación también de las policías locales.
Salen el 50% de los vehículos previstos
El Servei Català de Trànsit informa que entre las 12:00 horas hasta las 19:45 horas de este martes 23 de junio, han salido del área metropolitana 250.000 vehículos, lo que representa un 51% de los vehículos previstos. Trànsit calculaba unos 490.000, por lo que se espera que se intensifique la salia en las próximas horas
Nuevo accidente
Nuevo accidente en la red viaria catalana. Un siniestro en la C-15b a la altura de Canyeles corta los dos sentidos de la marcha. Tarde complicada en las carreteras en esta previa de Sant Joan
Se complica el tráfico en el Maresme
Retenciones en algunos tramos de la C-32 entre Teià y Premià de Dalt y entre Cabrera de Mar y Mataró en sentido norte (Girona). En algunos puntos se alcanzan los tres kilómetros de caravana
Muere un camionero en la AP7 en Riudellots
El accidente que corta la AP7 en Riudellots de la Selva (Selva) es mortal. Los Mossos investigan un coche de dos camiones en el punto kilométrico 72 de esta vía sobre las 17 horas. A consecuencia del siniestro el conductor de uno de los vehículos pesados ha fallecido y el otro está herido leve. A raíz del accidente, se desplazaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la afectación vial, se ha cortado la autopista en sentido norte y se ha desviado el tráfico por la salida de Maçanet de la Selva. Se han producido unos 9 km de retenciones en sentido norte. Con esta víctima, son 63 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas según Trànsit
Un 40% de desplazamientos
Desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas de este martes 23 de junio, han salido del Área Metropolitana de Barcelona 197.000 vehículos, lo que representa un 40% de los desplazamientos que estaban previstos por Trànsit
Decenas de kilómetros de retenciones
La salida de miles de vehículos en la verbena de Sant Joan en poco tiempo complica la movilidad en toda Catalunya. La AP7 es la vía más castigada con las retenciones, tanto en sentido norte, a la altura de Montmeló, como hacia el sur, en Sant Sadurní d'Anoia. También hay kilómetros de colas en el Maresme, como la vía C-32 entre Premià de Dalt y Alella, así como en el Nus de la Trinitat para enlazar con las principales vías
AP7 cortada en Riudellots
Un accidente de tráfico obliga a cortar la AP7en Riudellots de la Selva en sentido hacia Girona. Trànsit señala que hay posibles vías alternativas según el trayecto como la C-32 norte o la C-35 para enlazar con la A2. Ahora también se hace un desvío obligatorio en Maçanet de la Selva en sentido norte hacia C-35 y A-2. Hay tareas para retirar el vehículo de la calzada.
Las rondas de Barcelona, con retenciones acumuladas: 19 kilómetros en total
Las retenciones en las rondas de Barcelona se están acumulando desde primera hora de la tarde. En la ronda de Dalt (B-20) ya hay 9 kilómetros de congestión en dirección Trinitat y en la ronda Litoral otros 10 en el mismo sentido.
Incendio en Castellbisbal
Trànsit también alerta de un cortede los carriles en la A-2 a la altura de Castellbisbal en dirección Barcelona por incendio de vegetación. La situación se normalizó casi media hora después, pese a que dejó 2 kilómetros de retención
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