Sant Joan 2026, en directo | Última hora del tráfico y la operación salida, incidencias en el transporte público y verbenas en Barcelona y resto de Catalunya

Muere un camionero en la AP7 en Riudellots

El accidente que corta la AP7 en Riudellots de la Selva (Selva) es mortal. Los Mossos investigan un coche de dos camiones en el punto kilométrico 72 de esta vía sobre las 17 horas. A consecuencia del siniestro el conductor de uno de los vehículos pesados ha fallecido y el otro está herido leve. A raíz del accidente, se desplazaron cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). En cuanto a la afectación vial, se ha cortado la autopista en sentido norte y se ha desviado el tráfico por la salida de Maçanet de la Selva. Se han producido unos 9 km de retenciones en sentido norte. Con esta víctima, son 63 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas según Trànsit