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Sant Joan 2026, en directo | Última hora del tráfico y la operación salida, incidencias en el transporte público y verbenas en Barcelona y resto de Catalunya

Mapa de las verbenas y hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona, por barrios

El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales

Arterias de salida de Barcelona.

Arterias de salida de Barcelona. / Manu Mitru / EPC

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Germán González

Germán González

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La operación retorno por Sant Joan comenzará este miércoles, con especial incidencia por a tarde.Este martes salieron alrededor de 490.000 vehículos del área metropolitana para celebrar la verbena.

EL PERIÓDICO abre este hilo informativo para seguir el estado de las carreteras.

Actualizar

Las rondas de Barcelona, con retenciones acumuladas: 19 kilómetros en total

Las retenciones en las rondas de Barcelona se están acumulando desde primera hora de la tarde. En la ronda de Dalt (B-20) ya hay 9 kilómetros de congestión en dirección Trinitat y en la ronda Litoral otros 10 en el mismo sentido.

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