Ola de calor en España y resto de Europa, en directo | Temperaturas este lunes y última hora de Aemet y Meteocat

España se prepara para la primera gran ola de calor del 2026. A partir de este domingo, el calor intenso afectará a la Península y Baleares, con temperaturas muy por encima de lo habitual para esta época del año, noches tropicales y avisos especiales de la Aemet. Los meteorólogos advierten de que este episodio podría dejar registros excepcionalmente altos en varios puntos del país.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del calor, las previsiones meteorológicas, las zonas más afectadas y las recomendaciones ante este episodio de altas temperaturas.

Este miércoles, temperaturas muy altas y tormentas en montañas de la mitad norte Este miércoles continuarán las elevadas temperaturas en España, con alrededor de 40 grados en interior del Cantábrico oriental, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; aunque se prevén tormentas y chubascos en montañas de la mitad norte. Pese a que se espera una entrada de masa de aire atlántica más fría por el oeste que inicie el fin de la ola de calor, predominarán todavía temperaturas muy altas. Es probable que se superen los 34-36 grados en la meseta norte y Baleares, los 38-40 en amplias zonas del interior peninsular y los 39-41 en interiores del País Vasco, zonas bajas del nordeste y en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir.

Catalunya mantiene hoy la alerta por calor que sobre todo afecta a la zona de Ponent Protecció Civil mantiene "al menos" hasta hoy la alerta por la ola de calor, que sobre todo afecta a gran parte de la mitad oeste de Catalunya, especialmente a las comarcas de Ponent (Lleida), donde el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) apunta que se puede superar el umbral de calor. Este miércoles continuará afectada por el calorazo gran parte de la Cataluña Central (Barcelona), Ponent (Lleida) y el Alt y Baix Empordà (Girona), informa Protección Civil de la Generalitat en un comunicado este martes. El lunes se registraron las temperaturas más elevadas del episodio, con 42,4 grados en Lleida-la Femosa, 42,1 en Alcarràs (Lleida), 41,8 en Vinebre (Tarragona), 41,4 en Artés (Barcelona) y 41,2 en Tremp (Lleida), entre otros.

Las escuelas reducen la jornada y avisan de problemas de transporte por el calor en Inglaterra Algunas escuelas en Inglaterra han decidido reducir la jornada de clases por la ola de calor que afecta este martes a gran parte del Reino Unido, mientras que hay alteraciones en algunos servicios de trenes por la subida de las temperaturas. Varios colegios concluirán poco después del mediodía de hoy y hasta el jueves la jornada escolar, ya que muchos establecimientos educativos no cuentan con los recursos para mantener una temperatura recomendada -de no más de 25 grados Celsius-. Las temperaturas en Inglaterra y Gales pueden llegar este martes a los 34 grados y hay alerta roja para el miércoles y el jueves, cuando se espera que el termómetro llegue a los 40 grados, por lo que será un récord para un mes junio.

El termómetro llega a los 43,6 grados en Llodio (Álava), la máxima en el País Vasco Las temperaturas han superado los 40 grados centígrados en muchas localidades del interior del País Vasco y la máxima se ha registrado en la estación de Gardea, en el municipio alavés de Llodio, donde el termómetro ha alcanzado los 43,6 grados. Según las mediciones de las estaciones meteorológicas de Euskalmet hasta las 16:30 horas, en Bizkaia hay varios municipios que han rebasado los 42 grados como Balmaseda (42,9), Zalla e Igorre (42,8), Iurreta (42,4), Elorrio (42,2 ) y Galdakao (42,1).

Expertos advierten de que el calor puede agravar las migrañas Expertos advierten de que las personas que padecen migraña pueden ver incrementada la frecuencia e intensidad de sus crisis con el calor, según señala el grupo Vithas en un comunicado. Según una investigación liderada por la Universidad de Cincinnati y la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, ambas en Estados Unidos, por cada aumento de aproximadamente 5,5 °C en la temperatura diaria, se produce un incremento del 6% en la aparición de dolores de cabeza y migrañas. Este efecto se observa especialmente en personas con un cerebro migrañoso, caracterizado por una mayor sensibilidad a los cambios ambientales. Al respecto, el doctor Jorge Mañez, neurólogo del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, explica que "el calor no provoca migraña en todas las personas, pero sí puede actuar como un desencadenante claro en pacientes susceptibles, sobre todo cuando se combina con deshidratación, cambios de rutina, falta de sueño o exposición prolongada al sol".

Alemania espera que se alcancen hasta 40 grados en ola de calor y busca cómo refrescarse El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) prevé que se alcancen próximamente hasta los 40 grados en Alemania, un país donde los hogares no suelen tener aire acondicionado y cuyos ciudadanos apuran las horas del día que se alejan de las temperaturas máximas, como hacían este martes los berlineses a la sombra y a orillas del río Spree. Gerald, un jubilado, descansa a la sombra junto a su bicicleta en la que, según explicó a EFE, siempre lleva un refresco, pues "beber mucho" es lo que más le ayuda a sobrellevar el calor.

La Torre Eiffel y el Louvre adelantan la hora de cierre por la ola de calor La Torre Eiffel y el Louvre cerrarán más temprano debido a una ola de calor en Francia, informó la empresa operadora de la Dama de Hierro y la dirección del museo parisino. Se trata de dos de los monumentos más visitados del mundo. Francia sufre una intensa ola de calor, con temperaturas que alcanzan los 40° en algunas zonas. Esta situación obligó a otro lugar muy frecuentado, el Monte Saint Michel (oeste), a aconsejar a los turistas que pospongan la visita. Otros museos, sobre todo en Lyon (centro) o Nantes (oeste), ofrecen acceso gratuito para que las personas puedan refugiarse en su interior del calor.

Previsión para mañana en Andalucía Las temperaturas máximas bajarán este miércoles en Andalucía, si bien serán significativamente altas en el valle del Guadalquivir y en el interior del tercio oriental, aunque en principio estarán por debajo de los 40 grados en las ocho provincias. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará el aviso naranja por altas temperaturas en Jaén, que este martes ha estado en aviso rojo, y el aviso amarillo en Córdoba y Granada. Los cielos estarán poco nubosos, con intervalos de nubes altas, mientras que en las sierras orientales habrá nubosidad de evolución diurna sin descartar tormentas ocasionales. Los vientos soplarán flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste en la vertiente atlántica y de componente este en el tercio oriental

Máximas de hasta 45 grados en España Los primeros análisis empiezan a arrojar luz sobre la magnitud de esta ola de calor. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología, el lunes 22 nada menos que 101 estaciones de la red de Aemet (compuesta por 828 estaciones) alcanzaron o superaron los 40 °C. En Andújar (Jaén) se superaron los 45 °C. Más de 42 °C también en el nordeste peninsular, como en Lleida o en el valle del Ebro.