Solo un 35% de municipios catalanes disponen del censo de amianto obligatorio

Para abordar la retirada de las más de dos millones de toneladas de amianto que aún se acumulan en Catalunya, es imprescindible saber dónde se encuentra este material tóxico y que se utilizó hace décadas para construir techos, cañerías y otros elementos de fibrocemento. Sin embargo, a día de hoy, solo un 35% de los ayuntamientos ha elaborado ya su censo municipal de amianto. Se trata de un dato preocupante porque dos años atrás, en 2024, tenían listo el censo unos 250 ayuntamientos, lo que equivale a un 25% de las localidades catalanas.

Esto significa que desde entonces, apenas unos 80 pueblos y ciudades se han sumado al grupo de los municipios que sí han hecho los deberes. El plazo para disponer de los censos locales se agotaba inicialmente en 2023. Pero ningún consistorio lo presentó. Ahora, tres años después, lo tienen listo este 35%, según datos remitidos por la Generalitat. Entre este 35%, hay algunas ciudades importantes pero también muchos pueblos pequeños, detallan a este diario fuentes conocedoras de la situación. Por tanto, aún quedan localidades importantes, con miles de habitantes, para realizar los censos.

¿Cómo argumenta el Govern la poca eficiencia a la hora de preparar los censos? El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, asegura que el Ejecutivo catalán ha puesto en marcha "líneas de apoyo" para colaborar con los ayuntamientos. "Se ha entregado el mapa con las cubiertas de fibrocemento, se han organizado actividades formativas dirigidas a técnicos municipales y se ha asesorado técnicamente sobre las convocatorias regulares de ayudas y subvenciones", afirma Sàmper en una respuesta parlamentaria a los Comuns.

Ley aprobada

La elaboración de estos censos es una pieza clave para poder planificar la retirada del amianto. Sàmper admite que el reto es "de gran alcance" y que se tratará de un proceso complejo que afectará a la salud pública, el medio ambiente, el mundo local, los edificios públicos y el sector privado. En este contexto, la ley catalana para la erradicación del amianto, aprobada recientemente y que se aplicará dentro de un año, cuando el Govern haya presentado el reglamento asociado, dotará a Catalunya de un "marco integral" que permita acelerar las actuaciones, sobre todo en "zonas sensibles" y "núcleos más densamente poblados", además de "equipamientos escolares e instalaciones deportivas".

Retirada de amianto en un edificio / Istock

La Generalitat también tiene abierta una línea específica para los edificios públicos. En su respuesta, Sàmper detalla que la retirada del amianto de estos inmuebles es una de las actuaciones estratégicas del plan nacional. Aun así, fuentes consultadas por este diario reconocen que será imposible que no haya amianto en los edificios de Catalunya en 2032.

Un 6% más

Según los últimos datos disponibles, durante 2025 se gestionaron en el depósito controlado de Castellolí, el único apto para recibir amianto, 24.753 toneladas de residuos con amianto procedentes de Catalunya, 1.398 toneladas más que el año anterior. La cifra supone un incremento del 6%. Esto significa que la retirada del amianto avanza. No obstante, a este ritmo, no se lograrán los objetivos marcados por la Unión Europea. Desde 2008, se estima que se han retirado más de 266.000 toneladas de amianto en Catalunya. Pero los últimos censos realizados por el Govern (que rebajaron de 4 millones de toneladas a 2 millones de toneladas el cálculo) evidencian que queda mucho más de la mitad del trabajo por hacer.

El Govern sostiene que seguirá reforzando los recursos técnicos y organizativos necesarios para revisar los planes de trabajo con riesgo de amianto y garantizar la continuidad de las actuaciones. La Agència de Residus de Catalunya (ARC), por ejemplo, ha aprobado una convocatoria de ayudas para 2026 dotada con 10,5 millones de euros para zonas afectadas por daños en cubiertas con amianto a causa de episodios de granizo acreditados por el Meteocat. Pero de todas formas, Sàmper constata que los presupuestos destinados a la retirada de amianto en los próximos años dependerán de la "disponibilidad de crédito" y de la "prioridad" que se dé al despliegue de la nueva ley.