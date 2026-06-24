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65 FALLECIDOS EN CARRETERAS

Muere un hombre al sufrir un accidente con patinete cerca de la N-230 en Torrefarrera (Lleida)

Los Mossos encontraron al varón ya fallecido junto al vehículo

La investigación no pudo localizar a ningún otro vehículo implicado

Archivo - Ambulancia del SEM

Archivo - Ambulancia del SEM / SEM - Archivo

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Un hombre ha muerto la tarde de este martes en un camino de Torrefarrera (Segrià) tras sufrir un accidente mientras circulaba con un patinete. Con esta víctima, ya son 65 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas, según datos provisionales del Servei Català de Trànsit (SCT).

El aviso se recibió a las 20.25 horas de ayer, martes 23 de junio, y el siniestro se produjo en el camí de Cunilles, a un kilómetro de la N-230, en el punto kilométrico 6, dentro del término municipal de Torrefarrera.

Según ha informado el SCT, fue la policía local quien localizó al hombre ya fallecido junto al patinete en el citado camino. La víctima es un varón de entre 30 y 35 años que iba indocumentado en el momento del siniestro.

En un primer momento no se ha podido localizar ningún otro vehículo implicado en el siniestro, por lo que los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso, investigan ahora las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.

Noticias relacionadas y más

Apoyo a las víctimas de tráfico

El SCT recuerda que el SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) está a disposición de los familiares y de las personas afectadas por siniestros de tráfico los 365 días del año. Este servicio ofrece orientación e información sobre los trámites posteriores al accidente, da a conocer los recursos existentes, informa sobre los derechos reconocidos por la legislación vigente y proporciona apoyo psicológico. Se puede contactar a través del teléfono gratuito 900 100 268.

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