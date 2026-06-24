Las líneas del bus urbano de Manresa se reformularán de cara a 2028. Así lo explicó el concejal de Urbanismo y Movilidad, Carles Garcia, en el último pleno ordinario. El responsable de Movilidad afirmó, en respuesta a una pregunta de Fem Manresa, que la concesión del servicio de bus urbano de la ciudad terminará en 2028 y que ahora “nos encontramos en el marco de volver a reformular las líneas y la mejora de la red, y será en ese ámbito donde se actuará. Ya hay una empresa contratada que está en la fase de diagnóstico. Después habrá una fase de propuestas y de reformulación”.

Garcia destacó el hecho de que “año tras año hay récord histórico” de pasajeros, lo que demuestra, desde el punto de vista del gobierno, que “el sistema funciona”. Afirmó que, ante situaciones puntuales, se seguirá interviniendo mientras no se aplique la reformulación del servicio.

Fem Manresa expuso en el plenario que en los últimos meses varias personas usuarias de la línea L-8 del bus urbano de Manresa habían trasladado quejas por el hecho de que, especialmente en horario de mañana, los autobuses a menudo circulan completos y no pueden recoger a más pasajeros. Esta situación, según Fem, había provocado que algunos usuarios hayan tenido que modificar su forma habitual de desplazarse ante las dificultades para utilizar el transporte público con normalidad.

La diferencia entre quedarse o no en tierra

Desde el grupo municipal de la oposición se quería saber qué valoración hacía el equipo de gobierno sobre las incidencias y quejas relacionadas con la saturación de la línea L-8 en determinadas franjas horarias. También, si el Ayuntamiento tiene previsto impulsar alguna actuación para mejorar el servicio de la línea L-8, como ampliar la frecuencia de paso, reforzar la capacidad de los vehículos, reestructurar las líneas urbanas o estudiar alternativas que permitan dar una mejor respuesta a las necesidades de movilidad de los barrios afectados.

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En su respuesta, Garcia explicó que era una “muy buena noticia” que la línea L-8 fuera llena, porque eso quería decir que “se utiliza”. Al equipo de gobierno de ERC, PSC e Impulsem no le constaba que en los últimos meses haya habido personas que se hayan quedado en tierra, pero “lo que sí puede haber es gente que decide no subir, porque ve el bus muy lleno y opta por esperar el siguiente”.