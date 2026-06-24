Juan Carlos Abalde, director de escuela: "Ya vemos en Educación Primaria niños con conductas autolíticas o depresiones, y necesitan tiempo de atención en el aula"

38 años, 10 meses y 22 días. La dilatada experiencia como profesor del vigués Juan Carlos Abalde (director del CEIP Chans-Bembrive y presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos de Vigo ) puede contabilizarse en números pero nada como el valor de la experiencia para vincular historias, aprendizajes, risas, incluso llantos, a esas fechas. Todo este recorrido profesional llegará a su fin, de forma oficiosa, el 31 de agosto de 2026 pero desde este viernes, su función docente habrá terminado.

-Está a pocas horas de despedirse de compañeros y alumnos, sobre todo, ¿qué sensaciones provoca? ¿Cierto alivio por el año tan convulso o solo pena por no volver?

-Fue un curso muy complicado, pero darte cuenta que cada acto ha sido el último es lo peor; el último festival, el último Carnaval, la última Navidad, tu último grupo de tutoría... Luego también piensas qué necesidad tendré yo de andar con 2.000 cosas en la cabeza pero ya verás como lo echaré de menos. Sobre todo el trato humano, con los compañeros. Al final yo soy la cabeza visible del centro, pero lo que se ha logrado es gracias a todo el equipo de profesores y profesionales, es un trabajo colectivo.

-No sé si es usted de Bembrive pero en estas cuatro décadas ha tenido la oportunidad de conocer, educar y formar a varias generaciones de esta parroquia. ¿Seguirá muy vinculado a ella?

-Los he visto crecer a todos. Yo no soy de Bembrive, vivo en Vigo, pero mi padre sí lo era, iba a la Escola de Bembrive, como se le llamaba antes, y cuando a mí me tocó en destino definitivo el Chans fue una gran alegría, una gran casualidad, sí.

-Dice adiós a la profesión en medio de uno de los cursos más convulsos para la docencia, con manifestaciones, desencuentros, hartazgos... ¿Es quizá el peor momento que recuerda en el sector de la educación?

-Lo llevamos viendo varios cursos. Con el COVID decíamos que íbamos a salir mejores, que era un punto y aparte, pero los cambios no se han producido. En los últimos años vimos que no somos capaces de satisfacer las necesidades del alumnado con los recursos del centro. Estamos en el s.XXI y trabajamos como si estuviésemos en el XX. Al final la educación es un reflejo, una radiografía de la sociedad. Está más que constatado que hubo un incremento de alumnado con necesidades educativas y de apoyo educativo (NEE y NEAE), cerca del 20% del aula, y necesitan apoyos.

-Las reivindicaciones están a la orden del día, y las camisetas de «Ensino en Loita» se ven a diario en cada centro, son ya virales.

-Sí, porque al margen de los sindicatos ahora detrás de las protestas están los propios profesores. Crearon las Asambleas y todo se expandió. Son un movimiento muy importante porque lo único que quieren o que queremos es ser mejores profesores y trabajar de una manera más cómoda y para eso se necesitan recursos.

-¿Lo que se pide es algo fantasioso? ¿Es inviable?

-No se pide nada fantasioso. Es evidente que hay un descenso de la natalidad, empezó a notarlo Infantil pero ya llega a Primaria y llegará a la ESO. Esto habría que aprovecharlo, en lugar de reducir las plantillas porque hay menos niños, mantenerlas. La educación, hace años, como la conocemos estaba marcada por la Revolución Industrial y ahora nos enfrentamos a una Revolución Tecnológica sin precedentes, pero seguimos con parámetros del pasado. No puede ser que lleguen los recursos a «machete», no hay calma o pausa para adaptarlos poco a poco a esta nueva realidad.

-Parece obvio y veo que no lo es

-Claro, tampoco tenemos que exigir que no haga frío en las aulas, que no haya goteras o que los PT, AL u Orientadores estén explotados. Y no es un problema solo de Galicia, lo vemos en otras comunidades. Los profesores queremos solo trabajar, ayudar a los niños a desarrollarse.

-Porque vuestra función no es meramente lectiva o formativa, también educais.

-Lo nuestro no es solo instruir o dar una materia, es educar, y hay muchos aspectos a los que no podemos llegar. Los modelos de crianza han cambiado y nos falta preparación y recursos para trabajar con ello. Hay protocolos y convenios pero luego no los puedes poner en práctica porque cada niño es diferente y hablamos de un porcentaje del 20-50% de los alumnos de un aula. No vale solo con aprenderlos sino que tienes que llevarlo a la práctica y no hay tiempo. Exige apuntarse en el tiempo libre a actividades de formación. Porque ya en Educación Primaria vemos a niños con conductas autolíticas o depresiones, y son niños que necesitan tiempo.

-¿Qué futuro le deseas a la Educación?

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-Principalmente que las autoridades o la sociedad la pongan en valor, la dignifiquen. Que el colegio no es solo pintar, enseñar los colores, jugar... no. Todo esto parece que lo hace cualquiera y no es así. Sin una buena Educación Infantil o Primaria no se llega a ser un buen médico, una buena persona, a respetar a los demás, etc. En la escuela pasan gran parte de su día y hay que ponerla en valor.