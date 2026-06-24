Incendios forestales en Catalunya y España, en directo: última hora de los fuegos activos hoy

Catalunya apela a la "corresponsabilidad ciudadana" ante un verano "exigente" en riesgo de incendio forestal

"Una acción cotidiana puede tener consecuencias irreversibles sobre el medio natural". De esta forma la consellera de Interior, Núria Parlon, ha querido remarcar la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de los incendios forestales en Catalunya en un verano que "será exigente por las temperaturas altas y la presencia de combustible en el bosque como consecuencia de las lluvias de invierno".

Parlon lo ha dicho en la presentación de la campaña de publicidad institucional de incendios forestales para este verano 'Foc es Foc', a la que también han asistido el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentacióm, Òscar Ordeig, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. Precisamente, Parlon ha remarcado que esta campaña apela a "la corresponsabilidad necesaria de la ciudadanía" para que tengan en cuenta que cualquier "gesto que haces sin pensar" en una zona forestal, como lanzar una colilla o hacer una barbacoa, puede generar un incendio.

"Estamos en un escenario de emergencia climática, con riesgo elevado e incendios que cada vez son más intensos y simultáneos" ha remarcado Parlon quien ha añadido que junto a los medios de extinción es necesaria esta campaña de concienciación como un "elemento clave". Además de la publicidad, la campaña también ofrece información sobre tareas de autoprotección breves como no ir a posiciones elevadas en caso de incendio o recordar que ante el humo el aire más limpio está cerca del suelo, además de instar a los propietarios a limpiar el sotobosque de ramas y vegetación que puede ser combustible para el fuego.

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