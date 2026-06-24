Un incendio obliga a confinar a los vecinos de Sant Quirze Safaja y a un cámping cercano

Un incendio declarado en el sureste de Sant Quirze Safaja (Moianès) ha obligado a confinar la localidad y un cámping cercano. Además, se ha tenido que cortar la carretera BV-1341. Las llamas, que han avanzado en trayectoria ascendente y que han ardido por momentos a "alta intensidad", han afectado a un área forestal y a algunos cultivos de la zona. En total, los terrenos afectados alcanzan unas siete hectáreas. La medida de confinar el pueblo se ha tomado de forma preventiva por la presencia de humo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación del incendio en Sant Quirze Safaja.

El cámping L'Illa, que tiene una capacidad máxima para 400 personas, ha quedado en la zona de la cola del fuego y su situación no preocupa en especial. También se ha tenido que confinar el restaurante El Revolt, cercano a la zona.

Los bomberos se han emplazado en los dos flancos del incendio y han trabajado con una línea de agua y las descargas de los medios aéreos. Las labores de extinción, que han llegado a contar con 25 dotaciones terrestres, cuatro helicópteros bombarderos y dos aviones activados, se centran sobre todo el lado derecho para evitar que se abriera y el fuego se propagase. El hecho de que el foco principal estuviese situado entre cuatro pistas forestales ha facilitado la estrategia de los bomberos.

"Anclar la cola"

El punto de avance del fuego, en el que los medios aéreos han puesto el foco principal, ha progresado a ritmo constante en dirección norte. Pero la cola, próxima al restaurante y el cámping, se ha logrado perimetrar y no ha preocupado en exceso, puesto que los bomberos han logrado "anclarla" a la carretera para evitar su propagación. La parte más activa del fuego ha avanzado hacia un terreno más elevado y ha ido perdiendo intensidad.

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El viento sobre el terreno sopla a 13 kilómetros por hora, una velocidad bastante reducida, y no está previsto que aumente de intensidad en las próximas horas, lo que da tranquilidad al operativo. Aun así, las temperaturas, un factor de riesgo para los incendios forestales, son elevadas, por encima de los 30°C.