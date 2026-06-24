La Federació Catalana de Futbol reitera a la familia de Luca, con una mutación genética que causa enanismo, que no puede jugar en una categoría inferior a la que corresponde a su edad

La Federació Catalana de Fútbol (FCF) dirigió este martes por la noche un mensaje, que también hizo público, a la familia del pequeño Luca, el jugador del Castellnou que tiene una mutación genética del gen XRCC4 que afecta a su crecimiento, en el que reitera que no puede satisfacer su demanda de que el jugador actúe con un equipo inferior al de su edad por cuestiones reglamentarias. La familia pedía que el niño, de diez años y medio, pudiera jugar con sus compañeros de la categoría sub-9, con los que había participado en competiciones del Consell Esportiu del Bages, pero la normativa de la FCF lo impide.

En explicaciones anteriores a Regió7, del grupo PRENSA IBÉRICA, de todos modos, la federación se muestra abierta a iniciar un estudio sobre los baremos que hay que tener en cuenta en el futuro para poder cambiar la normativa y que casos como el de Luca sean aceptados. La iniciativa ha partido del delegado de la federación en el Bages, Berguedà y Cerdanya, Esteve Olivella. De todos modos, la resolución de este estudio, que se considera compleja ya que debería servir para crear una normativa general, no solo particular, no podría entrar en la asamblea de clubs del mes que viene y habría que esperar a la de julio de 2027, como muy pronto, para que fuera votada favorablemente por los clubs.

Una excepción

En apariciones en varios medios de comunicación y también en las redes sociales, la familia de Luca pedía a la federación que se haga una excepción para su hijo, ya que jugar en la categoría que le correspondería por edad, la sub-12, es inasumible por la diferencia física. El niño mide 1,07 metros y pesa 10,5 kilos y competiría en una gran inferioridad.

En la nota enviada a la familia, la FCF responde que "respeto de su primera petición, relativa a autorizar de manera firme e irrevocable que Luca compita en una categoría inferior a la que le corresponde por edad, lamentamos informarle que actualmente el Reglamento General de la Federación Catalana de Fútbol no prevé esta posibilidad dentro de las competiciones oficiales ordinarias. La Federación está obligada a exista una habilitación reglamentaria que permita autorizar discrecionalmente la participación de un jugador en una categoría inferior por razón de la edad cronológica. La FCF, como entidad sujeta a sus Estatutos y Reglamento General, debe actuar de acuerdo con el principio de legalidad y con sometimiento a la normativa federativa vigente".

Con anterioridad, el ente argumenta que es "una entidad comprometida con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la adaptación de la práctica deportiva a las diferentes realidades personales de sus federados. Esta voluntad se materializa, entre otras iniciativas, en proyectos específicos como la Lliga Talent y otras actividades como las ligas lúdicas, ligas federativa con una mayor grado de inclusión".

Impugnaciones

La familia también había manifestado a los medios que se había puesto en contacto con los clubs contra los que debería jugar el sub-9 del Castellnou y que éstos habían manifestado que no impugnarían los partidos en los que jugara Luca. La federación le responde que "debemos manifestar igualmente que esta garantía no puede ser otorgada por la Federació. Los clubes federados disponen de los derechos que les reconoce la normativa federativa para formular reclamaciones, denuncias o recursos ante los órganos competentes cuando consideren que una situación determinada puede contravenir el Reglamento General o la normativa aplicable. Igualmente, corresponde a los órganos jurisdiccionales federativos resolverlos. terceros de los derechos que les reconoce el ordenamiento federativo ni anticipar el contenido de futuras resoluciones de los órganos competentes”.

Añade que "por este motivo, pese a entender perfectamente el objetivo perseguido por su familia, no nos es jurídicamente posible asumir los compromisos que se nos solicitan en los términos planteados".

Mantener conversaciones

El organismo quiere reiterar, en la nota, "nuestra absoluta disposición a seguir explorando alternativas que permitan favorecer la práctica deportiva de Luca dentro de los espacios y proyectos que ofrecen una mayor flexibilidad organizativa y reglamentaria, especialmente aquellos orientados a la inclusión y al cuidado de la diversidad funcional".

También lamenta que "que esta situación haya derivado en una exposición pública y mediática que, a nuestro entender, no contribuye necesariamente a facilitar una solución técnica y jurídica al caso. La Federación Catalana de Fútbol ha mantenido en todo momento una actitud abierta al diálogo, a la escucha activa ya la búsqueda de posibles vías de encaje dentro del marco normativo vigente".

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La federación, en el tramo final de la nota, añade que "consideramos importante señalar que esta cuestión no depende de posicionamientos políticos ni electorales, sino de la aplicación de las normas federativas vigentes, que vinculan por igual a los órganos actuales de gobierno de la FCF y cualquier futuro equipo directivo que pueda resultar elegido". En este sentido, desata cualquier cambio de junta directiva a la posibilidad de cambiar la normativa con rapidez.