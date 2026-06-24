Las familias denuncian el "desierto" de casals y colonias en agosto: "¿Qué hacemos con los niños los que trabajamos?"

El endiablado tetris familiar, logístico y económico que se pone en marcha tras el fin de curso ya ha empezado para los casi 800.000 hogares catalanes con menores de 16 años a cargo. Las 11 semanas de vacaciones escolares no solo suponen una auténtica 'cuesta de enero estival' –el gasto medio de una familia con dos hijos suele rondar los 800 euros–, sino que también implican un reto de conciliación cuando los padres trabajan en agosto. La abultada oferta de casals y colonias de junio y julio literalmente se esfuma cuando empieza el mes. "No hay prácticamente nada, es un desierto", se queja Meritxell Martín, madre de una niña de 4 años: "¿Qué se supone que debemos hacer los padres que trabajamos en agosto? ¿No deberían tener todos los niños derecho al 'verano', cuenten o no con abuelos?".

Meritxell y su pareja trabajan en agosto. Un fenómeno en aumento derivado de la necesidad de las empresas de funcionar durante todo el año y de un modelo de mercado laboral enfocado en los servicios. De hecho, ahora trabajan un 16% más de personas en agosto que hace 20 años.

Sálvese quien pueda

Así que, a la pregunta inicial de qué hacer durante el mes en el que no hay nada –o casi nada– abierto, la respuesta que se impone es el sálvese quien pueda. "Tras mucho buscar, me encontré con que las opciones disponibles eran mínimas –apunta Meritxell–. En zonas de Girona aún hay más opciones, pero en Barcelona hay muy poca tradición de organizar 'casals' en agosto. En el Eixample, por ejemplo, solo encontré un casal en todo el distrito. Es una oferta claramente insuficiente para la demanda existente". El caso, como apunta Meritxell, es que las familias que pueden coger vacaciones coincidiendo con las de los niños, todavía pueden "apañarse" algunas semanas. "Pero cubrir las 11 semanas de vacaciones escolares, sobre todo las de agosto, es prácticamente imposible", comenta.

"En Barcelona hay muy poca tradición de organizar 'casals' en agosto. En el Eixample, por ejemplo, solo hay un 'casal' público o comunitario: la oferta es claramente insuficiente para la demanda que hay" — Meritxell Martín. Madre de una niña de 4 años

Desde Fundesplai admiten que las empresas del 'lleure' ofrecen menos casals, colonias y actividades de ocio en general porque, según apuntan, la "demanda es más baja". "La mayoría de madres y padres se marchan ese mes de vacaciones, por lo que nos enfocamos más en intentar cubrir servicios de comedor para las familias más vulnerables”, afirma Alfons Valle, coordinador de la entidad.

"Desajuste entre oferta y demanda"

Es cierto que la demanda baja en picado, pero plataformas como Aliança Educació 360, que trabaja para impulsar el ocio educativo, reclama que la política pública garantice el acceso de los niños a este tipo de actividades todo el año. "Sí hay un desajuste entre la oferta disponible y las demandas reales de las familias, lo que provoca no pocos problemas de conciliación", explica la directora, Maria Truñó. En este sentido, la entidad reclama ampliar los recursos educativos y de ocio, especialmente en agosto.

"Hay un desajuste entre la oferta disponible y las demandas reales de las familias, lo que provoca no pocos problemas de conciliación" — Maria Truñó. Aliança Educació 360

También desde la federación de asociaciones de familias (aFFac) señalan que les "preocupa" la situación de las familias en las que ambos progenitores trabajan durante el mes de agosto y necesitan recursos de ocio para sus hijos. "Sabemos que la oferta disminuye durante este mes y es necesario analizar si hacen falta más casals de verano o qué otras medidas deben adoptarse para dar respuesta a esta realidad", explica Lidón Gasull, directora de la entidad.

La federación añade que el acceso a actividades de ocio debería ser igual para todos los niños, sin depender de cuándo los padres hagan vacaciones ni, sobre todo, de la situación económica familiar, por lo que, afirma, "se deberían garantizar alternativas adecuadas" para que ningún menor quede excluido por este motivo del 'lleure'. "No podemos analizar esta cuestión únicamente con criterios economicistas ni basándonos exclusivamente en el volumen de la demanda –afirma Gasull–. Da igual que estemos hablando de 10 niños o de 100, es una situación a la que debemos dar respuesta".

"Sabemos que la oferta disminuye durante este mes y es necesario analizar si hacen falta más casals de verano o qué otras medidas deben adoptarse para dar respuesta a esta realidad" — Lidón Gasull. Directora de aFFac

150 euros por niño y semana

Más allá de la escasa oferta de agosto, el precio de los 'casals' también representa otro obstáculo importante para un grueso importante de familias. En Barcelona, una semana de actividades con servicio de comedor puede alcanzar los 150 euros por niño. Esto implica que una familia que necesite cubrir todas las vacaciones escolares puede llegar a gastar más de 1.000 euros por hijo. "Asumir ese gasto es imposible para muchos hogares”, afirma Marta Martínez, madre de dos niños de 5 y 9 años, que acaba tirando de casals, canguros y abuelos para cuadrar el engranaje estival.

La literatura sobre el gasto escolar suele centrarse en la vuelta al cole y la inversión familiar en libros, vestuario y material. Sin embargo, las facturas más elevadas se acaban pagando durante las vacaciones escolares, a no ser que, como en el caso de Marta, la familia y su entorno –abuelos, progenitores con distintos horarios– cubran parte de ese desafío logístico.

Carga mental

Más allá de la economía, para las familias, la organización de las vacaciones supone también una importante carga mental. La necesidad de planificar con meses de antelación, coordinar horarios y encontrar alternativas para cubrir las 11 semanas sin colegio –o siete, si los progenitores hacen las cuatro semanas en el periodo de vacaciones escolares– genera una presión añadida en la recta final del curso.

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"Las plazas de los casals se agotan muy rápido y eso genera mucha inquietud, porque tenemos que estar pendientes de las inscripciones durante meses", explica Meritxell. Ante la falta de alternativas –a menudo también los horarios de las actividades son más acotados que los escolares–, muchas familias terminan apoyándose en los abuelos u otros familiares. "Acabamos dependiendo de los abuelos, que a menudo ya son mayores, y es una carga importante para ellos", afirma Meritxell.