El eco de la colisión de dos agujeros negros desvela por primera vez el pulso del horizonte de sucesos donde nada, ni siquiera la luz, logra escapar

El universo no es un lienzo inmóvil sino más bien un escenario en permanente agitación. En él, las galaxias chocan y se fusionan en procesos de "canibalismo cósmico", las estrellas explotan hasta formar supernovas, y la materia, bajo condiciones extremas, es engullida por agujeros negros que alteran el tejido del espacio-tiempo. Entre los fenómenos más extremos conocidos están las colisiones de agujeros negros, un event que ocurre cuando dos objetos orbitan cada vez más cerca hasta fusionarse. Pero ¿qué sucede exactamente en ese instante? ¿Cómo se deforma el espacio-tiempo durante la colisión? ¿Y de qué manera puede llegar hasta nosotros la huella de un acontecimiento tan violento? La revista 'Nature' informa de la detección de una señal inédita de una colisión de dos agujeros negros que, por primera vez, desvela indicios del comportamiento del horizonte de sucesos, la frontera invisible donde se encuentra el misterioso "punto de no retorno" en el que nada, ni siquiera la luz, logra escapar.

El hallazgo, publicado en 'Nature', podría mejorar el estudio de los augjeros negros y desentrañar sus secretos

En el evento, bautizado bajo el epígrafe GW250114, fue registrado por la red de detectores de ondas gravitacionales LIGO, uno de los instrumentos más precisos construidos hasta la fecha para detectar los ecos del cosmos. Según explican los investigadores, en enero de 2025 se detectó una onda gravitacional procedente de la fusión de dos agujeros negros en colisión. El análisis detallado de los datos reveló que, más allá del "eco" habitual asociado a este fenómeno, la señal contenía una "oscilación breve" y con un patrón compatible con lo que los modelos teóricos denominan una "onda directa". Los expertos creen que esta señal podría arrojar información inédita sobre el "horizonte de sucesos" de los agujeros negros, ese "punto de no retorno" donde la atracción gravitacional es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar.

Los autores de este trabajo, liderados por un equipo del Instituto Perimeter de Física Teórica de Ontario, afirman que estas señales podrían ayudar a entender mejor la naturaleza misma de los agujeros negros. Por ejemplo, porque permitirían ir más allá de medir solo su masa o su rotación global y empezar a reconstruir cómo se comporta su horizonte de sucesos en los instantes inmediatamente posteriores al proceso de fusión. Los astrónomos, de hecho, afirman que el tipo de oscilación detectada en este suceso podría ayudar a estudiar propiedades fundamentales de estos cuerpos como, por ejemplo, la velocidad a la que gira su horizonte y la rapidez con la que cualquier perturbación se "apaga" al acercarse a él. Dicho de otra, sería como pasar de inferir el tamaño y el peso de un objeto a poder estudiar cómo se comporta su propia superficie en tiempo real, visualizando así a información que hasta ahora se consideraba prácticamente inaccesible.

Los expertos afirman que estos resultados son aún preliminares y que será necesario analizar más eventos y mejorar los modelos de las ondas gravitacionales para entender mejor este fenómeno

Las perspectivas que abre este estudio son entusiasmantes pero, según recuerdan los expertos, aún estamos lejos de desentrañar todos los secretos de los agujeros negros que abundan en nuestro cosmos. Y es por eso que el mensaje final que lanza el estudio es de cautela. "Aunque los resultados encajan con predicciones teóricas y se apoyan en un análisis detallado de la señal, todavía es pronto para considerar esta "onda directa" como una nueva pieza establecida del rompecabezas de los agujeros negros", matizan los autores de este trabajo mientras recuerdan que "será necesario analizar más eventos, mejorar los modelos de las ondas gravitacionales y comprobar si esta firma aparece de forma consistente en futuras fusiones". Solo entonces, afirman, podrá saberse si lo observado en este evento es una pista aislada o el inicio de una nueva forma de "escuchar" el horizonte de sucesos.