Detenido un joven de 17 años acusado de atropellar mortalmente al conductor de un patinete en Torrefarera

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 17 años acusado de atropellar mortalmente al conductor de un patinete en un camino próximo a la N-230, en Torrefarrera (Segrià), durante la verbena de San Juan.

Según ha podido confirmar la ACN de fuentes policiales, el menor conducía un vehículo sin carnet y, a la altura del camino de les Cunilles, atropelló a un hombre que circulaba en patinete. EN lugar de auxiliarle, el menor se dio a la fuga.

Fiscalía de menores

Hacia las 20.25 horas, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de que había una persona inconsciente en el camino y abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Finalmente, durante la madrugada de este miércoles, los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor del accidente en Lleida, y ahora deberá comparecer ante la Fiscalía de Menores.