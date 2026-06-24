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MENOR SIN CARNET

Detenido un joven de 17 años acusado de atropellar mortalmente al conductor de un patinete en Torrefarera

El presunto homicida circulaba en coche sin carnet de conducir y se dio a la fuga

La víctima tenía 35 años y apareció muerta al lado del patinete

El atropello mortal se produjo en el municipio de Torrefarera (Lleida)

El atropello mortal se produjo en el municipio de Torrefarera (Lleida) / Cedida

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Los Mossos d'Esquadra han detenido a un joven de 17 años acusado de atropellar mortalmente al conductor de un patinete en un camino próximo a la N-230, en Torrefarrera (Segrià), durante la verbena de San Juan.

Según ha podido confirmar la ACN de fuentes policiales, el menor conducía un vehículo sin carnet y, a la altura del camino de les Cunilles, atropelló a un hombre que circulaba en patinete. EN lugar de auxiliarle, el menor se dio a la fuga.

Fiscalía de menores

Hacia las 20.25 horas, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso de que había una persona inconsciente en el camino y abrió una investigación para esclarecer los hechos.

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Finalmente, durante la madrugada de este miércoles, los Mossos d'Esquadra han detenido al presunto autor del accidente en Lleida, y ahora deberá comparecer ante la Fiscalía de Menores.

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