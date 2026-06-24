Cortes en la R2, la R3, la R4 y la R11 de Rodalies por varias incidencias que complican la movilidad en Catalunya en Sant Joan

Prácticamente todas las líneas de la red de Rodalies se están viendo afectadas por una serie de incidencias que han golpeado distintos puntos de la red ferroviaria catalana. La R2, la R3, la R4 y la R11 están cortadas en algún punto de su recorrido a causa de incendios o de otros problemas con la infraestructura. El día de Sant Joan ya había comenzado con mal pie tras la caída de un coche a las vías de la R4 en Sabadell que ha obligado a cortar la línea entre Cerdanyola del Vallès y Terrassa durante algo más de una hora, entre las 09.40 y las 10.50 horas. Los cuatro ocupantes del vehículo han resultado heridos en estado menos grave. Los Bombers de la Generalitat han tenido que movilizar cinco efectivos y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado siete ambulancias para atender a los heridos.

R2, R3, R4 y R11

Más tarde, hacia las 13.00 horas, un incendio en la vegetación cerca de la vía en la estación de Granollers - Canovelles ha obligado a interrumpir toda la línea R3, que estos días funciona solo entre La Garriga y Ribes de Freser. En este caso, Renfe ha remitido a los pasajeros a los autobuses que habitualmente prestan el servicio alternativo de esta línea por carretera. La R3 sigue cortada por obras de desdoblamiento entre L'Hospitalet y La Garriga y por obras de emergencia derivadas del accidente de Gelida entre Ribes de Freser y Puigcerdà - La Tor de Querol.

A esa misma hora, otra incidencia con el suministro eléctrico entre las estaciones de Sant Andreu y Montcada i Reixac ha obligado a interrumpir la circulación de todos los trenes de la R2, la R2Nord y la R11 entre Barcelona Sants y Montcada. Esta incidencia, amenaza también con provocar graves retrasos en los Regionals del corredor sur de Rodalies, ya que sus horarios están coordinados con la R2Sud.

Mientras Adif no resuelve la incidencia, los trenes de la R2 circulan entre Aeroport y Barcelona-Sants, por un lado, y entre Montcada i Reixac i Granollers Centre, por el otro. La R11, por su parte, solo circula entre Granollers Centre y Portbou.

La R4, de nuevo

Y pocos minutos después, otra incidencia en la infraestructura, esta vez entre Fabra i Puig y Montcada Bifurcació, ha obligado a cortar de nuevo la R4 entre estas dos estaciones.

La línea ya arrastraba a esta hora retrasos de más de 30 minutos derivados del accidente con el coche de primera hora de la mañana. Una hora más tarde, hacia las 14.10 horas, el tráfico de la línea se ha restablecido por vía única en ese punto, por lo que se espera que los retrasos vayan a más durante el resto de la jornada.