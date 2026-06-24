La caída de un vehículo a las vías obliga a cortar la R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Terrassa

Un vehículo ha caído la mañana de este miércoles, día de Sant Joan, sobre la zona de las vías de la R4 de Rodalies entre Cerdanyola del Vallès y Sabadell Sud. La incidencia ha obligado a cortar la línea entre Cerdanyola y Terrassa - Estació del Nord. Renfe ha informado de que ya se está gestionando un servicio alternativo por carretera entre estas dos estaciones.

Mientras Renfe dispone los buses sustitutorios, Protecció Civil ha activado la alerta FERROCAT por el incidente. La incidencia de este miércoles se suma así al reguero de robos de cable y problemas con la infraestructura o el servicio que han afectado gravemente otras líneas del sistema ferroviario catalán como la R14 o la R3 esta semana.